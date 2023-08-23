لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تعقد اجتماعها الأول

المصدر: البيان

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عقدت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة اجتماعها الأول لبحث ومناقشة ملفات الترشح المقدمة، والتأكد من مطابقة الملفات لمعايير وشروط الترشح للجائزة.

وتقام الجائزة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات،

وبتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في نسختها السابعة.

ترأس الاجتماع الدكتورة نجوى محمد الحوسني وكيلة كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة لجنة التحكيم، بحضور أعضاء اللجنة، حسيبة بولمرقة البطلة الجزائرية العالمية والأولمبية السابقة، رئيسة لجنة الرياضة والمرأة باللجنة الأولمبية الجزائرية، والدكتورة رانيا علواني بطلة السباحة المصرية والعربية والعالمية السابقة، وإيناس سليمان أخصائية التميز والتطوير المؤسسي برابطة المحترفين الإماراتية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملفات الترشح التي استقبلتها الجائزة، في فئاتها المختلفة، التي تبلغ 11 فئة على المستويين الفردي والجماعي (فئات الاتحادات والمؤسسات الرياضية) من الإمارات والدول العربية، والتأكد من مطابقة الملفات لمعايير وشروط الترشح للجائزة.

ودعت اللجنة إلى التسجيل وتقديم طلبات الترشح في الموعد المحدد، قبل غلق باب الترشح، وذلك قبل البدء في فرز الملفات وعملية التحكيم من قبل اللجنة التي تتألف من نخبة من الأسماء العربية والعالمية في الرياضة.

ويغلق باب الترشح للنسخة السابعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في 31 أغسطس 2023، ثم سيتم الإعلان عن قائمة الأسماء المرشحة للجائزة ضمن القائمة النهائية في وقت لاحق عقب الانتهاء من عملية التحكيم، وإعلان الفائزات في الحفل الذي يقام في أبوظبي يوم 15 نوفمبر 2023.

وكانت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي أعلنا عن فتح باب الترشح للنسخة السابعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة أواخر يونيو الماضي، حيث تتواصل عملية استقبال ملفات الترشح عبر الموقع الالكتروني للجائزة www.fbmwomensportsaward.ae. حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.8 مليون درهم في 11 فئة، وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي.

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