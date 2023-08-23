كلباء يضم الحارس سيف يوسف

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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تعاقدت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم مع الحارس الشاب سيف يوسف الزعابي لمدة موسمين بصفقة انتقال حر لينضم الحارس لكتيبة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، إلى جانب حراس مرمى الفريق عيسى الهوتي وجمال عبدالله، وقامت شركة كرة القدم بالنادي بمنح الحارس الجديد الرقم 52.

من ناحية أخرى، قررت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم طرح تذاكر مجانية وتوفير حافلات لجمهور النادي لمؤازرة «النمور» خلال مباراة الفريق السبت المقبل أمام البطائح ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين بملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة.

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