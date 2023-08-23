إصابة ثلاثة لاعبين «عيناوية» قبل مواجهة حتا

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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تعرض ثلاثة من لاعبي العين لإصابات خفيفة وهم الظهير الأيسر إريك الذي عانى من شد عضلي خلال المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري أمام بني ياس، ولاعب متوسط الميدان الكوري الجنوبي بارك الذي تعرض لكدمة على مستوى الساق، بينما يعاني اللاعب الشاب خالد البلوشي، من تمزق في العضلة، ولا يزال يتابع علاجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية ومن المقرر أن يعود للملاعب خلال خمسة أيام.

وقال الدكتور نيكولاس تزوروديس، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، إن الوضع في عيادة النادي مطمئن للغاية، موضحاً أن كلاً من أريك وبارك خضعا للفحوصات المطلوبة ومن المقرر أن يشاركا في تدريبات الفريق بصورة طبيعية.

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