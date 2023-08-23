العبدولي.. «استراحة محارب» وعودة مجددة للنواخذة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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عاد الكابتن جمعة حمدان العبدولي من جديد لموقعه ضمن الجهاز الإداري لنادي دبا الفجيرة «النواخذة»، وكان العبدولي قد ابتعد خلال الموسم الماضي، كانت فترة «استراحة محارب» عن ناديه الذي خاض غمار الدوري مع كبار أندية المحترفين لكن حُلم البقاء لم يتحقق للنواخذة وقتها ليعود سريعاً للعب في دوري أندية الدرجة الأولى مع وجود عزيمة قوية وتأهب مبكر للفريق هذا الموسم.

عاد العبدولي في نفس وظيفته السابقة بعد أن أسندت إليه إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس الإدارة الإشراف على الفريق الأول ويمتلك العبدولي كاريزما مع أجهزة الإعلام المختلفة فضلاً عن علاقاته الممتدة داخل الوسط الرياضي من لاعبين وإداريين وحتى الجمهور يكن له كل احترام وتقدير ودائماً ما يتفاءل بوجوده ضمن دكة البدلاء برفقة الجهاز الفني.

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