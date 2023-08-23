حمدان بن مبارك يسلم قائمته اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يسلم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، المرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم، قائمته الانتخابية التي ستتكوّن من 12 مرشحاً بمن فيهم الرئيس بشكلها النهائي، إلى لجنة الانتخابات اليوم، وبعد أن تتسلم اللجنة القائمة، ستعقد اجتماعاً برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري سيتم خلاله إقرارها بشكلها النهائي وفق النظم واللوائح، تمهيداً لطرحها لنيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماعها 8 سبتمبر المقبل.

ووفق لائحة الانتخابات يتكون من مجلس إدارة اتحاد الكرة من 13 عضواً هم: الرئيس بالانتخاب، وينضم رئيس رابطة المحترفين للمجلس بدون انتخاب ويتولى منصب النائب الأول، فيما يتم اختيار نائب ثان من المتقدمين للعضوية، ويتم تحديد الاسم في أول اجتماع لمجلس الإدارة، فيما يتم اختيار 8 أعضاء من مرشحي الأندية بالانتخاب منهم 5 من أندية المحترفين، و3 من أندية الدرجة الأولى، و3 تم اختيارهم من قبل الرئيس من أصحاب الخبرات والكفاءات.

قائمة المرشحين

يذكر أن لجنة الانتخابات قامت برفع قائمة المرشحين للعضوية عن الأندية المحترفة وعددهم ستة مرشحين وهم: هشام محمد الزرعوني (الشارقة) وحمد أحمد المزروعي (حتا) وعمر الحاج المهيري (النصر) ويحيى خلف المطروشي (عجمان) وفهد إسماعيل الحوسني (بني ياس) وجمال زعل المهيري (شباب الأهلي دبي)، وطالبت الرئيس المرشح باختيار خمسة مرشحين من هذه القائمة وفق لائحة الانتخابات سيتم استبعاد عضو واحد، والمرشح للاستبعاد هو أحد مرشحي أندية دبي.

مرشحو الأولى

فيما تضم قائمة المرشحين للعضوية من أندية الدرجة الأولى خمسة مرشحين هم: أمل حسن بو شلاخ (مصفوت) وأحمد علي المهبوبي (التعاون) وإبراهيم حسن النمر (الحمرية)، وسالم علي الشامسي (العربي) وسيف ماجد المنصوري (الظفرة)، وسيتم اختيار ثلاثة أعضاء من هذه القائمة من بينهم العضو النسائي، وفق لائحة الانتخابات وبناء عليه سيتم استبعاد اثنين من المرشحين، وتشير المتابعات إلى أن المستبعدين سيكونان من «المحسوبين» على أندية العاصمة.

المرشحون بالتعيين

أما قائمة المرشحين للانضمام إلى مجلس الإدارة المقبل، بالتعيين وفق ترشيح رئيس الاتحاد وهم من أصحاب الخبرات والكفاءات فتضم كلاً من: عبد المحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي، ولن يكون هناك تغير في تلك الأسماء.

وسيتم خلال عقد العمومية الانتخابية، التصديق على القائمة التي تقدم بها الرئيس واعتمادها بشكل رسمي، يتم بعدها إعلان النتيجة النهائية لمنصب رئيس اتحاد الكرة والأعضاء، ليسدل الستار على العملية الانتخابية، بالإعلان المتوقع بفوز معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمنصب رئيس اتحاد الكرة رسمياً، وقائمته الانتخابية، ليكون الرئيس 12 في تاريخ الكرة الإماراتية.

تعديل باللائحة

من جهة أخرى، تعكف الإدارة القانونية في اتحاد الكرة على إجراء بعض التعديلات على لائحة الانتخابات فيما يتعلق ببعض شروط الترشح ومهام الأعضاء، بعد أن تردد أن اختيار النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، لا بد أن يكون من المرشحين من قبل الأندية وليس من الأشخاص المعينين من قبل المرشح للرئاسة، وبناء على ذلك سيتم تعديل اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية المقبلة لإقرار التعديلات قبل إتمام الإجراءات الانتخابية في الجلسة نفسها، ليتيح التعديل الفرصة أمام عبيد سالم الشامسي لتولي مهمة النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وهو المنصب نفسه الذي سبق أن تولاه في عهد مجلس يوسف السركال.

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