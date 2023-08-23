الشارقة إلى مجموعات آسيا .. وشباب الأهلي يودع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، ياسر قاسم

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خسر شباب الأهلي أمام مضيفه النصر 2 - 4، في الدقائق القاتلة من عمر مباراتهما على ملعب استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض أمس، في الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، والذي تجرى قرعة مبارياته الخميس المقبل.

وبدأ النصر بالتسجيل عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقة 11، وتعادل يحيى الغساني لشباب الأهلي في الدقيقة 18، ثم أضاف اللاعب نفسه، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46، وأدرك سلطان الغنام التعادل للنصر في الدقيقة 88، ثم سجل تاليسكا الهدف الشخصي الثاني والثالث للنصر في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف مارسيلو بروزو الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

من جهة أخرى، تأهل الشارقة إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بفوز عريض خارج ملعبه على منافسه الإيراني تراكتور مباراة الملحق الفاصلة التي أقيمت باستاد باديغار بمدينة تبريز وسط حضور جماهيري كبير يصل حوالي 70 ألف شخص.

وفي الدقيقة 25 افتتح الشارقة التسجيل برأسية قائده شاهين عبد الرحمن.

وفي الشوط الثاني استمر تراكتور في محاولاته الهجومية على مرمى الشارقة وفي المقابل واصل الحارس عادل الحوسني تألقه في التصدي ببراعة للهجمات. ونجح عثمان كمارا في تعزيز التقدم للشارقة بهدف ثانٍ صنعه لوان بيريرا الذي راوغ خط الدفاع وهيأ الكرة لكمارا داخل الصندوق، وجاء الرد سريعاً من البديل مهدي هاشم في تقليص الفارق «ق 86» بلعبة رأسية أخطأ تقديرها الحارس عادل الحوسني، ولكن الشارقة عاد للتسجيل مرة ثالثة «ق 90» من ركلة جزاء ارتكبها الدفاع الإيراني مع الحسن صالح، نفذها كايو لوكاس لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3 - 1.

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