«الشاويش» .. عودة لعرين الصقور بعد 7 سنوات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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شهدت مباراة الإمارات مع مضيفه الوصل في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها صاحب الأرض 1 - 0، مشاركة إبراهيم الكعبي حارس مرمى «الصقور» في اللقاء، والذي عاد لحماية عرين فريقه في المحترفين بعد غياب استمر قرابة 7 سنوات.

وكان الكعبي الملقب بـ «الشاويش» قد تألق مع الصقور في موسم 2016 - 2017، وكانت آخر مباراة له أمام اتحاد كلباء في ديسمبر 2016 وانتقل بعدها في صفقة انتقال حر إلى الظفرة، ومنه إلى العين، الذي أعاره إلى الفجيرة، والعروبة قبل عودته من جديد إلى «الزعيم» ليكسب الصقور توقيعه ويعود معه للظهور في دوري المحترفين من جديد، بذكريات تألقه السابق.

وقدم إبراهيم الكعبي مستوى متميزاً في اللقاء وتحمل العبء الأكبر بعد أن فرض الوصل سيطرته وشن هجوماً ضاغطاً على المرمى طوال شوطي اللعب بحثاً عن هدف الفوز، وهدد لاعبوه المرمى بأكثر من كرة خطرة لكن الشاويش تمكن من التصدي للكرات وحماية عرينه الذي استقبل هدفاً وحيداًً انتهت عليه المواجهة.

منافس قوي

بدوره أكد الشاويش أنه راض عن المستوى الذي قدمه في اللقاء، ولكنه حزين للخسارة في بداية مشوار الدوري، ذاكراً أن فريقه كان يستحق نقطة التعادل من واقع الفرص التي أتيحت له في اللقاء، وأضاف: لعبنا أمام منافس قوي لديه عناصر متميزة، لكننا نجحنا في صناعة الفرص أمامه دون أن نستثمرها بشكل جيد، رغم الخسارة أعتقد أن البداية جيدة من حيث المستوى وعلينا التعويض في الجولة المقبلة وحصد النقاط سريعاً.

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