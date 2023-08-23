الجزيرة.. أسماء مختلفة وأسلوب متشابه

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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انتزع الجزيرة إشادات واسعة بعد ظهوره المتميز في مباراته الأولى بالدوري والموسم الكروي الجديد أمام النصر مساء السبت التي حقق فيها الفوز 3-1، على الرغم من التعديلات المؤثرة التي أجراها على مستوى الجهاز الفني برحيل الهولندي مارسيل كايزر بعد 4 سنوات من الاستقرار، وتكليف مواطنه فرانك دي بور بالمهمة، مع تغيير كبير في عناصر التشكيلة بمشاركة 4 أجانب جدد.

ونجح الجزيرة خلال اللقاء في المحافظة على أسلوبه المتميز بالاستحواذ على الكرة والتمريرات القصيرة واللعب الهجومي الضاغط على المنافس في ملعبه، وهو ذات الأسلوب الذي ظل يؤدي به خلال المواسم الماضية وتمكن من المحافظة عليه تحت قيادة مدرب مختلف مع التجويد في الأداء وتقديم مستوى متميز طوال شوطي اللعب.

وأكد «فخر أبوظبي» تفوقه على منافسه بنسبة استحواذ بلغت 67.3% مقابل 32.7 %للعميد، ما يؤكد الفارق الكبير بين الفريقين في السيطرة والمبادرات الهجومية، وساعد عدد من اللاعبين المواطنين بشكل كبير، المدرب فرانك دي بور على تنفيذ فلسفته في المباراة، بنسبة السيطرة العالية على الكرة بقيادة علي مبخوت الذي بذل مجهوداً كبيراً في اللقاء وكان صاحب الكلمة التي منحت فريقه الأفضلية في الأداء والنتيجة بإحرازه هدفين من الثلاثية.

تألق

وتألق عبد الله رمضان وسط الملعب، والمخضرم علي خصيف بالقيادة المتميزة والمدافع الشاب زايد سلطان في الدفاع.

ولعب الأجانب أيضا دوراً إيجابياً في أول مشاركة رسمية لهم مع الفريق، وأظهر الرباعي انسجاماً كبيراً مع القدامى بتقديم مستوى متميز بقيادة الأسباني بوزيلو الذي أحرز هدف الأمان الثالث.

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