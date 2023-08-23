إسماعيل مطر.. 23 موسماً على التوالي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كتب إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة سطراً جديداً في مسيرته الكروية بظهوره في الموسم الـ 23 على التوالي في الدوري الإماراتي، والموسم الـ 16 في دوري المحترفين، ليصبح من أكثر اللاعبين استمراراً في ملاعب كرة القدم، ليس على مستوى الإمارات وحسب وإنما على مستوى العالم.

وبعد بلوغه سن الأربعين في أبريل الماضي أصبح مطر من أكثر اللاعبين تواجداً في الدوري بمسيرة حافلة بالعطاء على مدار 23 سنة منذ ظهوره الرسمي الأول مع العنابي في موسم 2002-2001 .

وشارك مطر في الدقيقة 89 من مباراة الوحدة والبطائح في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2024-2023 والتي انتهت بخسارة العنابي 1-2. وبمشاركته في مباراة البطائح خاض مطر 386 مباراة مع الوحدة في الدوري منذ موسم 2002-2001 وحتى الموسم الأخير، منها 99 مباراة قبل عصر الاحتراف، و286 مباراة في دوري المحترفين.

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ويمتلك مطر في رصيده 99 هدفاً مع الوحدة في تاريخ مشاركاته في الدوري، ويحتاج إلى هدف واحد فقط لدخول نادي المائة في تاريخ المسابقة، ، وهو أول لاعب يسجل في الدوري في 22 موسماً على التوالي .

وسجل إسماعيل مطر الذي سجل في 22 موسماً على التوالي، بعدما شهدت بداياته توهجاً كبيراً، إذ أحرز في الفترة التي سبقت تطبيق نظام الاحتراف 48 هدفاً ولم يكن قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، فيما سجل في دوري المحترفين 51 هدفاً في 286 مباراة، وكانت مواسم 2003-2002 و2005-2004 و2006-2005 الأبرز في مشواره التهديفي حين سجل في الدوري 11 و12 و10 أهداف بالترتيب، بينما سجل في موسم 2021-2020 7 أهداف وفي موسم 2022-2021 4 أهداف، وهدفاً واحداً في الموسم الماضي.

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