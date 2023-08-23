«الأبيض».. معسكر كرواتيا 2 سبتمبر

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتجمع للمرة الثانية في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو، في الأول من سبتمبر المقبل، من خلال معسكر إعداد خارجي، يقام في كرواتيا، يستمر لمدة 12 يوماً، خلال أيام «فيفا»، يتخلله لعب مباراة ودية أمام كوستاريكا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعدادات «الأبيض» للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، ومونديال 2026، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل، بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثامنة، التي تضم البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، إضافة إلى الفائز من لقاء نيبال ولاوس.

وسيكون التجمع في اليوم الأول من سبتمبر المقبل في دبي، حيث يلتقي أعضاء الجهازين الفني والإداري لاعبي الفريق، لشرح برنامج الإعداد، وحض اللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة، والتي تتطلب جهداً إضافياً من اللاعبين لتحقيق طموحات محبيهم، ثم يغادر الفريق في 2 سبتمبر متوجهاً إلى كرواتيا، لبدء مرحلة الإعداد وتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، حيث سيكون المران علي فترتين صباحاً ومساء، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، ويختتم المعسكر بلقاء كوستاريكا يوم 12 سبتمبر، في تجربة مفيدة، حيث يعتبر منتخب كوستاريكا من المنتخبات الجيدة، وتصنيفه 26 على مستوى العالم، وسبق له المشاركة في كأس العالم خمس مرات، أعوام 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، كما يضم العديد من اللاعبين المتميزين من أمثال المهاجم الهداف جويل كامبل، وفابريزيو راميريز، وغيرهم من نجوم الفريق.

دعم كبير

ويسعى اتحاد الكرة، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى توفير تقديم دعم كبير، وكل سبل النجاح أمام الأبيض، وتجهيزه بشكل جيد، سعياً للمنافسة بشكل قوي، خلال البطولات المقبلة، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق بالبطولات، التي شارك فيها في الفترة الماضية، مما أصاب الجماهير بالغضب، وعدم الرضا من أداء اللاعبين.

وكان الأبيض قد أقام معسكراً في النمسا في نهاية يوليو الماضي، والذي يعتبر أول تعارف بين الجهاز الفني الجديد واللاعبين، ولذلك اقتصر المعسكر على التدريبات فقط دون خوض أي لقاءات ودية، ويعتبر معسكر النمسا الأول مفيداً جداً بالنسبة لباولو بينتو ومساعديه، الذين تعرفوا على قدرات اللاعبين عن قرب وسط أجواء إيجابية جداً، سواء أثناء التدريبات، وكذلك في أروقة مقر الإقامة، خصوصاً أن هذه الفترة تشكل أهمية كبرى للاعبين، الذين تميز أداؤهم بالروح المعنوية العالية، التي ظهروا عليها، خلال فترة المعسكر.

ووفق برنامج الجهاز الفني سيكون هناك تجمع ثالث في أكتوبر، ورابع في نوفمبر قبل خوض أول مباراة في التصفيات المقررة يوم 16 نوفمبر المقبل.

متابعة الدوري

فيما يواصل البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب متابعته لمنافسات دوري أدنوك، من أجل مزيد من التعرف على اللاعبين وقدراتهم، والتنسيق مع الأجهزة الفنية بالأندية، تمهيداً لاختيار قائمة اللاعبين، الذين سيتم مشاركتهم في معسكر كرواتيا، ومن المنتظر أن يعلن المدرب عن قائمة الفريق عقب انتهاء منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك، ومن المتوقع أن تضم من 26 إلى 30 لاعباً.

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