شباب الأهلي يواجه النصر السعودي والشارقة يلاقي تراكتور الإيراني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، الشارقة - ياسر قاسم

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يحل شباب الأهلي ضيفاً على النصر السعودي في التاسعة و20 دقيقة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في إطار الدور الإقصائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، والتي يتأهل منها الفائز إلى المنافسة في دور المجموعات، والذي ستجرى قرعة مبارياته يوم الخميس المقبل، وتأهل للمنافسة فيه بشكل مباشر نادي العين، بفوزه بدرع دوري المحترفين الموسم قبل الماضي.

وتأهل شباب الأهلي لخوض مباراة اليوم بعدما نجح في الفوز على ضيفه الوحدات الأردني بنتيجة 3-0 الثلاثاء الماضي على ملعب استاد راشد بدبي، في الدور التمهيدي للبطولة القارية، بينما تأهل النصر مباشرة للمباراة.

وفي المباراة الثانية، يعود فريق الشارقة لمواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفاً على تراكتور الإيراني في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في مباراة الملحق الفاصلة، والتي تقام باستاد باديغار في مدينة تبريز، وتبدو مهمة الشارقة صعبة والذي تأهل لهذه المرحلة بعد تخطيه منافسه البنغلاديشي «باشوندارا كينغز» الأسبوع الماضي في الدور التمهيدي للملحق الآسيوي، حيث يتمتع الفريق الإيراني بخبرة كبيرة في البطولة القارية.

واستعد الشارقة للمباراة من خلال خوضه مباراتين سابقتين، الأولى أمام بطل بنغلاديش والثانية في الدوري، وركز المدرب كوزمين في المباراتين على التوازن في اختيار التشكيلة ومنح فرصة الراحة لبعض اللاعبين للمشاركة في مباراة واحدة بدل مباراتين تحسباً من إرهاق اللعب 3 مباريات خلال أسبوع واحد.

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