دبي تُجهز منتخبي البحرين والكويت لتصفيات المونديال

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

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اختار منتخبا البحرين والكويت دبي لإقامة معسكر إعداد وتجهيز لاعبيهما قبل انطلاق التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل، نظراً لأن دبي تضم منشآت رياضية على مستوى عالٍ، ووحدات جمنازيوم وعلاج تضم أحدث الأجهزة المتخصصة في العالم وبنية أساسية رياضية متميزة.

وسيحضر الأحمر البحريني إلى دبي في بداية سبتمبر المقبل خلال أيام «فيفا» للانخراط في معسكر إعداد يلعب خلاله مباراتين وديتين الأولى يوم 7 أمام نظيره الكويتي والثانية يوم 12 أمام تركمانستان، يذكر أن البحرين يشارك في المجموعة الثامنة مع الأبيض إلى جانب الفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

في حين، سيطلق منتخب الكويت معسكره خلال سبتمبر استعداداً لتصفيات المونديال حيث يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والهند والفائز من مباراة أفغانستان ومنغوليا،وقدم اتحاد الكرة مبادرة بوضع كافة منشآته أمام الأشقاء للاستفادة منها خلال فترة إقامتهما في الإمارات.

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