«التيفو» .. إبداعات جماهيرية تزين المدرجات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حيوية وروح خاصة تضيفها جماهير الفرق داخل الملاعب وخارجها، حيث يتواجدون لتشجيع فرقهم ولاعبيهم المفضلين، يعزفون موسيقاهم ويطلقون شعاراتهم الخاصة، ويرتدون ملابسهم الملونة الحاملة لشعارات فرقهم، هؤلاء هم «التيفو» التي تعني بالعربية «المشجعين»، وارتبط المعنى أكثر باللافتات التي تزين الملاعب، حيث يعد الجمهور بمثابة «روح» الملاعب، الذين يحولون المباريات والمنافسات الرياضية إلى أشبه بمهرجانات حية بفضل شعاراتهم وأغنياتهم وطرقهم المختلفة في التشجيع.

و«التيفو» مصطلح درج استخدامه كثيراً في عالم الرياضة، وهي اختصاراً لكلمة «Tifosi» الإيطالية، حيث تعد إيطاليا أول من صنع «تيفو» لكرة القدم، وكان ذلك في ستينيات القرن الماضي، لينتشر إثر ذلك في بلدان جنوب أوروبا، ثم كافة أنحاء القارة العجوز، ومنها انتقل إلى معظم دول العالم، خاصة في عقد الثمانينيات عندما كان لكل نادي شعاره الخاص.

قديماً كان «التيفو» يصنع عادة من أوراق ملونة أو لافتات أو بالونات أو أعلام أو حتى من ملابس المشجعين من خلال ارتداء لون معين، ويتم عرضه قبل وبعد وأثناء المباريات، ويمكن أيضاً أن تحدث هذه الظواهر خارج حدود الملعب لما تتميز بقدرتها على إضافة الحيوية للمباراة لتشجيع الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز