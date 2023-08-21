كوزمين: الضغوط متساوية بين الشارقة وتراكتور

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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استهل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة كوزمين أولاريو المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه غداً الثلاثاء أمام تراكتور الإيراني في ملحق دوري أبطال آسيا قائلاً: «نعرف صعوبة المباراة وخصوصاً أن منافسنا تراكتور فريق قوي ومتمرس خصوصاً على أرضه وبين جماهيره، وخسارته لمباراته الأخيرة في الدوري أمام بيرسوبوليس لا أعتقد أنها ستؤثر على أدائه في المباراة، ونحن هنا لنقدم أفضل ما عندنا ونتأهل لدور المجموعات من البطولة».

ورفض كوزمين الحديث عن الفوارق المالية بين الفريقين وقال: «المباراة ليست عن صراع مالي وإنما مباراة كرة قدم يلعبها 22 لاعباً في الملعب، وأعتقد أن الظروف والضغوط متساوية بين الفريقين، ومن يلعب بشكل جيد يفوز ويتأهل، ولا أؤمن بنظرية الأندية الصغيرة والكبيرة ولدي مجموعة من اللاعبين بعضهم من الشباب، وأرغب أن أشاهدهم يلعبون تحت ضغط جماهيري كبير».

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