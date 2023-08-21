ماركو: شباب الأهلي سيواجه النصر بتركيز كبير

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي- تصوير عيسى البلوشي

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توجه الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، بالشكر إلى إدارة نادي النصر السعودي على حسن الاستقبال والضيافة، في بداية حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين المقررة مساء غد الثلاثاء، في ملحق دوري أبطال آسيا، ورأى المدرب أن تواجد شباب الأهلي والنصر معاً، وخروج أحدهما في المرحلة الإقصائية، أمر صعب، باعتبارهما فريقين كبيرين.

وقال: «سنقدم أفضل ما لدينا أمام منافس قوي وسنسعى للوصول إلى المرحلة المقبلة، وكل ثانية في المباراة سنؤديها بتركيز شديد، دون إعطاء هدايا للفريق المنافس، كما سنعمل على استغلال كل الفرص التي تتاح لنا للتسجيل، وأتوقع مباراة جيدة من الجانبين، وننتظر الدعم من الجماهير».

وحول مواجهة النصر المدجج بنجوم كبار، قال المدرب: «سبق لي لعب مباريات كثيرة أمام فرق كبيرة، ولاعبونا يملكون خبرات كبيرة، وشاركوا في دوري أبطال آسيا لسنوات طويلة، ولدينا احترام كبير للنصر، ومنافسنا يملك جودة لاعبين، ونحن نملك جودة لاعبين أيضاً، وسنبذل كل ما نملك لتحقيق النتيجة المطلوبة».

ومن جانبه، أوضح لاعب شباب الأهلي، وليد عباس، أن مباراة الغد، تجمعهم بفريق كبير، وهو النصر السعودي، والذي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ.

وقال: «نواجه منافساً قوياً، ومن جانبنا نسعى إن شاء الله لتقديم كل ما لدينا من جهد وعمل، من أجل إسعاد جماهيرنا، وتحضيراتنا سارت بشكل جيد، ونحن جاهزون من كل الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية لهذه المباراة المهمة».

قناعات

من جانبه، ‬ قال البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إن الخسارة في مباراة أو مباراتين لن تجبره على تغيير قناعاته، مؤكداً جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في المباراة الفاصلة بملحق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم غداً الثلاثاء. وعانى النصر في بداية مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر أول مباراتين أمام الاتفاق والتعاون. ووصف مدرب النصر مواجهة شباب الأهلي بالصعبة، لكنه قال إن فريقه بات جاهزاً للانتصار والتأهل إلى دور المجموعات.

وقال كاسترو: فريقي لم يكن سيئاً في المباريات الأخيرة. كنا الأفضل خلال بعض مراحل مواجهة الاتفاق ولكننا لم نحقق الانتصار. لعبنا بشكل سيئ في الشوط الأول أمام التعاون لكننا تداركنا الأمر في الشوط الثاني وسنحت لنا بعض الفرص التي لم نوفق فيها«.

وأضاف المدرب البرتغالي:»هناك بعض اللاعبين الجدد في الفريق وتفاوت المستوى أمر طبيعي. ما زال الفريق بحاجة لبعض الوقت للتأقلم والانسجام بشكل أكبر، الكل لا يعرف ما يحدث في غرف الملابس ومن اللاعب المناسب للمشاركة. أنا من يقرر مشاركة أي لاعب وخسارة الفريق في مباراتين أو ثلاث لن تغير فكري وقناعاتي.

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