غدا.. شباب الأهلي والشارقة أمام النصر وتراكتور في "فاصلة" دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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يخوض فريقا شباب الأهلي، والشارقة غدا مباراتيهما الفاصلة في دوري أبطال آسيا والمؤهلة إلى مرحلة المجموعات، أمام مضيفيهما النصر السعودي، وتراكتور الإيراني.

ويتطلع الفريقان لبلوغ مرحلة المجموعات، مع العين المتأهل مباشرة كونه بطل النسخة قبل الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

وتخطى شباب الأهلي فريق الوحدات الأردني بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي من البطولة القارية على استاد راشد بدبي الثلاثاء الماضي، كما فاز الشارقة على باشوندهار كينجز من بنجلاديش بثنائية نظيفة، على استاد الشارقة ليتأهلا معا إلى الجولة الفاصلة.

وحقق الفريقان بداية جيدة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، الأسبوع الماضي، بفوز الشارقة على اتحاد كلباء 3/4، وشباب الأهلي على عجمان0/3.

وتعد مواجهة شباب الأهلي والنصر السعودي هي الأولى رسميا بين الفريقين حيث سبق وان التقيا من قبل في لقاء ودي 2019، انتهى بالتعادل 1-1.

كما يعد لقاء الشارقة مع تراكتور هو الثالث في تاريخ مواجهتهما في دوري أبطال آسيا، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، والثاني فاز فيه تراكتور بهدفين دون مقابل، وكلاهما كانا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا بنسخة 2021.

وأكد خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي أن فريقه سيكون أمام تحد كبير في مواجهة النصر السعودي، بجانب أن المواجهة تعتبر قمة خاصة بين الفريقين.

وأوضح الكعبي أن فريقه يدخل اللقاء بهدف الفوز فقط، من أجل التأهل بغض النظر عن أي أمور أخرى، لافتا إلى التطور الكبير الذي شهده فريقه خلال الفترة الماضية، وتحقيقه الفوز العريض على عجمان في مسابقة الدوري، سيكون دافعا كبيرا في لقاء الثلاثاء.

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