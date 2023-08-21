دوري المحترفين.. حكام الجولة يتألقون في ضربة البداية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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ظهر قضاة الملاعب بمستوى طيب مع انطلاق منافسات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، حيث خلت المباريات من قرارات مؤثرة على سير المباريات أو نتائجها، وكان التجانس واضحاً بين أفراد الأطقم التحكيمية، فخرجت جميع مباريات الجولة إلى بر الأمان، مع ظهور بعض الأمور والتي بحاجة إلى تحسين في الأداء مثل دقة احتساب الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حيث تفاوتت درجات الاحتساب من مباراة إلى أخرى، مما يتطلب آلية دقيقة للاحتساب ولتكن على غرار تجربة مونديال قطر حينما تم إسناد تلك المهمة إلى مراقب خاص.

إضافة إلى ضرورة عدم تدخل حكم تقنية الفيديو إلا في الحالات الواضحة، التي لا خلاف عليها، لأن تكرار التدخل في حالات صعبة ودقيقة وصعبة التصوير، يصعب من مهمة الحكم ويثير الجماهير عليه، ومن إحدى تلك الحالات الجدلية استمر الحكم في مشاهدتها ومراجعتها حوالي 7 دقائق، وهنا يجب ترك أمر تحديد الحالة للحكم بحكم قربه من اللعبة وتمركزه في الملعب وبالتالي يكون حكمه هو الأصوب.

النقطة الثالثة تتعلق بالتسرع في استخدام البطاقات الملونة، حيث قرر الحكم طرد لاعب شباب الأهلي بوغدان بلانيتش بعد لعبة كانت محل جدل كبير، إلى أنه تم إلغاء الطرد لعدم صحته لاحقا .

حالات تحكيمية

• قرار احتساب ركلة جزاء للشارقة في مباراته أمام كلباء قرار صحيح للتمركز الجيد للحكم الدولي محمد عبدالله

• تدخل إيجابي من حكم الفيديو باحتساب هدف لحتا لعدم وجود خطأ التسلل.

• طالب النصر باحتساب ركلة جزاء في مباراته أمام الجزيرة ولكن اللعبة لا ترتقي للركلة.

• ركلة الجزاء التي احتسبت على لاعب شباب الأهلي عبد العزيز صنقور سليمة تماماً.

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