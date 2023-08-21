الوصل.. خطوة أولى مرضية أمام «الإمارات»

المصدر: دبي- علي شدهان

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سجل فريق الوصل الأول لكرة القدم، خطوة «مرضية» في أولى محطات مشواره الطويل في دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، بفوزه الصعب على ضيفه «الإمارات» بهدف دون رد في الجولة الأولى من البطولة، وحصد أول 3 نقاط ثمينة.

ورغم عدم ظهوره بالمستوى الفني المأمول، خصوصاً في الشوط الأول من المباراة، إلا أن الوصل تمكن من تحقيق الأهم في المباراة، وهو اقتناص النقاط الثلاث كاملة، ما جعل محصلة الوصلاوية من المباراة، تبدو «مرضية» ومقنعة إلى حد ما، مع تسجيل ملاحظات عدة على مجمل الأداء العام للفريق ككل، ولبعض اللاعبين، سواء الأجانب منهم أو المحليين!

إحباط المحاولة

وفي المقابل، حاول فريق «الإمارات»، تقديم أفضل ما لدى لاعبيه طوال المباراة، ونجح إلى حد معقول في نيل مراده، خصوصاً في الشوط الأول، قبل أن يتمكن منافسه الوصل من «إحباط» محاولة «الصقور» في إحداث المفاجأة في الشوط الثاني مع إشراك النجم العالمي انييستا، لكن أحلام «الصقور» ذهبت أدراج الرياح مع تسجيل الوصل هدف المباراة الوحيد، ليعود «الصقور» إلى رأس الخيمة، بخفي حنين، مع ظهور بوادر مشجعة على مقدرته على تحقيق المطلوب في الجولات القادمة من البطولة.

وأبدى الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، سعادته بفوز فريقه في المباراة، وحصده أول 3 نقاط في مشواره في الدوري، لافتاً إلى أن الوصل قدم مستوى مقنعاً في المباراة، رغم بعض الصعوبات التي توقعها قبل المباراة، مشيراً إلى أن فريق «الإمارات» لعب بأسلوب دفاعي نجح من خلاله في المحافظة على نظافة شباكه طوال 65 دقيقة، قبل أن ينجح الوصل بتسجيل هدف الفوز الوحيد.

وأرجع تأخر الوصل في التسجيل في شباك منافسه إلى قلة الانسجام المطلوب بين لاعبيه، نظراً لقلة فترة تجمع اللاعبين مع بعض لأسباب عدة، معتبراً إشراك النجم العالمي أنييستا مع فريق «الإمارات»، مؤشراً إيجابياً لدوري المحترفين في الإمارات، معرباً عن قناعته بأن التفاصيل الصغيرة، قد تلعب دوراً مرجحاً في حسم نتيجة مباراة الوصل مع الشارقة في الجولة الثانية من الدوري.

دور مؤثر

وأشار محمد جالبوت، مدرب فريق الإمارات، إلى أن فريقه دخل ملعب المباراة بأمل تحقيق الفوز، نظراً لأهميته البالغة، مشدداً على أن فريقه خسر نتيجة المباراة، لكنه ربح وجوهاً جديدة سيكون لها دور مؤثر في مشوار «الصقور» في قادم الجولات من الدوري، لافتاً إلى أنه سيعمل مع الجهاز الفني لـ «الصقور» على تعديل ومعالجة بعض الهفوات التي ظهرت على أداء فريقه خلال مباراة الوصل.

وأشار جالبوت إلى أن طموح أبناء نادي الإمارات، هو ضمان البقاء في دوري المحترفين، منوهاً إلى أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال بذل أقصى الجهود من قبل جميع عناصر منظومة العمل في فريق الإمارات، مبدياً ثقته العالية في مقدرة جميع لاعبي فريقه على تحقيق الهدف المنشود، معتبراً مشاركة النجم العالمي أنييستا مع فريق الإمارات، إضافة كبيرة لـ «الصقور».

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