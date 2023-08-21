«آسيا» تترقب مواجهة شباب الأهلي والنصر السعودي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم شباب الأهلي تحضيراته مساء اليوم، للقاء مضيفه النصر السعودي في التاسعة و20 دقيقة من مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن دور الإقصائيات لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024، ويتأهل الفائز من تلك المباراة، إلى دور المجموعات، وذلك بعدما فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدات الأردني بنتيجة 3 - 0، في الدور التمهيدي الثلاثاء الماضي، على ملعب استاد راشد بدبي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة على الصعيد القاري، مع وجود نجوم عالميين في صفوف النصر، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وكذلك على صعيد الناديين كونها المواجهة الرسمية الأولى بين الناديين، واللذين سبق وتقابلا مرة وحيدة في مباراة ودية جرت عام 2019، وانتهت بالتعادل 1-1.

تاريخ كبير

على الرغم أن مواجهة شباب الأهلي والنصر، ستكون المباراة الرسمية الأولى بين الناديين، إلا أن هناك تاريخاً كبيراً لـ«فرسان دبي» مع الكرة السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد، وكان اللقاء الأول في نسخة البطولة عام 2009، عندما فاز الهلال السعودي على شباب الأهلي 2 - 1 و3 - 1، في ذهاب وإياب دور المجموعات، وشهد الدور نفسه في النسخة التالية، تعادل الفريقين ذهاباً 1-1، وفوز «فرسان دبي» إياباً 3 - 2.

وتواصلت المواجهات الرسمية بين شباب الأهلي والهلال، في دور المجموعات لنسخة 2014، ليتعادل الفريقان 2-2 في الرياض ذهاباً، وسلبياً في الإياب بدبي، والتقى «فرسان دبي» بفريقين سعوديين في طريقها نحو الدور النهائي لدوري أبطال آسيا 2015، والذي خسره شباب الأهلي أمام غوانزهو ايفرغراند الصيني 0 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب وإياب.

وفي دور المجموعات لبطولة 2015، تعادل شباب الأهلي على ملعبه مع أهلي جدة 3-3 في الذهاب، وخسر لقاء الإياب في السعودية 1 - 2، وتكررت مواجهاته مع الهلال في الدور نصف النهائي، ويتعادلان في الذهاب 1-1 في الرياض، وفاز شباب الأهلي في الإياب 3 - 2 في دبي، وتغير المنافس السعودي في نسخة 2017، ليواجه شباب الأهلي نظيره التعاون في دور المجموعات، ويتعادلان سلبياً في الذهاب، ثم فاز «فرسان دبي» في الإياب بالسعودية 3 - 1، وصعد شباب الأهلي إلى الدور ثمن النهائي، ليتعادل مع مضيفه أهلي جدة 1-1 في الذهاب، ويخسر الإياب في دبي 1 - 3.

ما بعد كورونا

شهدت بطولة دوري أبطال آسيا، تعديلات مهمة في نظام المباريات، لتقام بنظام التجمعات في دولة مضيفة، بدلاً من الذهاب والعودة على ملعبي طرفي المباراة، بعد توقف النشاط الرياضي عالمياً بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واستضافت قطر نسخة البطولة في 2020.

وفي دور المجموعات، تواجد شباب الأهلي مع الهلال في المجموعة الثانية، ولكن اعتبر الهلال منسحباً بسبب تعرض لاعبيه لفيروس كورونا، ونقص عدد اللاعبين عن النصاب القانوني، وتم إلغاء نتائجه، ليتأهل شباب الأهلي إلى الدور ثمن النهائي، ويودع البطولة بالخسارة من الأهلي السعودي بركلات الترجيح 3 - 4، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1.

وعاد والتقى شباب الأهلي والهلال، في نسخة 2021، ويتبادلان فيها الفوز بنتيجة واحدة 2 - 0، في مباراتي الذهاب والإياب، ثم جمع آخر لقاء بينهما في النسخة الماضية، وودع فيها شباب الأهلي، البطولة من الدور ثمن النهائي بالخسارة من الهلال 1 - 3.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز