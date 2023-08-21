خورفكان يفك «عقدة البدايات»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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نجح فريق خورفكان في فك عقدة البدايات بعد أن كسب المباراة الافتتاحية في المشاركة الخامسة له بعصر الاحتراف عقب الفوز الأخير على حساب ضيفه حتا الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، ليظفر «النسور» بثلاث نقاط مهمة في مستهل مشواره هذا الموسم، بينما لم يتمكن من «الإعصار» من كسر عقدة البدايات في المشاركة الرابعة له مع «الكبار» بعد أن خسر للمرة الثالثة إلى جانب تعادل وحيد في مباريات الافتتاح.

وأعرب عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان عن سعادته بتحقيق الفوز في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، وقال إن المباراة لم تكن سهلة كما هو متوقع ويحسب للفريق العودة بعد التأخر بهدف استقبلته شباك خورفكان في الدقائق العشر الأولى، مشيراً إلى أن عامل الطقس أثر على جميع الفرق التي خاضت مباريات صعبة بداية الموسم الكروي الجديد.

تدعيم

وأشار العنبري إلى أن صفوف الفريق لم تكتمل بصورة نهائية وستشهد الفترة المقبلة تدعيم الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة القوية حسب احتياجات الفريق في مراكز اللعب المطلوبة، مؤكداً أن خورفكان خرج بالهدف الأهم في مباراة الافتتاح وهو حصد 3 نقاط ثمينة لاسيما وأن المباراة كانت على ملعبهم وبين جماهيرهم، متمنياً أن يكون القادم أفضل في مشوار الفريق هذا الموسم.

مجهود

من جانبه، هنأ الصربي زيلكو ماركوف مدرب حتا لاعبي فريقه على المجهود الكبير الذي قدموه لمدة تجاوزت 90 دقيقة في المباراة، كما هنأ خورفكان بمناسبة الفوز في المباراة، مشيداً بأداء فريقه والذي كان يستحق الفوز عطفاً على المستوى الذي قدمه، خصوصاً وأنه حصل على أكثر من فرصة للتسجيل لم يتم استغلالها بالصورة المطلوبة.

وأضاف ماركوف أن الفرق الصاعدة إلى دوري المحترفين غالباً ما تعاني في المباريات الافتتاحية ومن بينها حتا الذي واجه بعض المشكلات في فترة الإعداد، متوجهاً بالشكر إلى جماهير خورفكان وحتا على مساندة الفريقين في المباراة والتي تميزت بالطابع التكتيكي وشهدت العديد من الأحداث من بينها إلغاء أهداف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

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