الحمرية يعود من صربيا بعد انتهاء معسكره

المصدر: الشارقة - البيان

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عاد وفد نادي الحمرية أمس، إلى الدولة بعد انتهاء معسكره الإعدادي في صربيا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024/2023.

وامتد المعسكر في صربيا 20 يوماً، خاض خلالها الفريق 4 مباريات ودية، 3 أمام فرق من صربيا ومباراة مع السالمية الكويتي.

وأكد مدرب الفريق محمد إسماعيل، أن المعسكر منح من خلاله الطاقم الفني الفرصة لكل اللاعبين، بهدف الوقوف على المجموعة المثالية التي سيدخل بها المباريات الرسمية.

وأشاد إسماعيل، بلاعبي الفريق لما أظهروه من التزام وانضباط وروح تنافسية شريفة، طيلة أيام التجمع التدريبي، موجهاً شكره لمجلس إدارة النادي برئاسة حميد حسن الشامسي على تذليل الصعوبات حتى يمر المعسكر في أجواء مثالية.

بدوره أوضح مشرف الفريق ماجد المهيري، أن تجمع صربيا كان ناجحاً، خصوصاً من ناحية استيعاب اللاعبين لنهج المدرب وخلق التجانس بين العناصر القديمة والانتدابات الجديدة.

جدير بالذكر أن الحمرية يستهل منافسات الموسم الجديد باستقبال «جلف اف سي» في 9 أو 10 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى.

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