ركلات الجزاء والأهداف العكسية أبرز ملامح الجولة الأولى بدوري أدنوك

المصدر: وام

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حملت الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ، العديد من الأرقام والاحصائيات، أبرزها ارتفاع نسبة الأهداف المسجلة عن افتتاحية الموسم الماضي إضافة لركلات الجزاء والأهداف العكسية.

وبلغ عدد الأهداف في الجولة الافتتاحية للبطولة هذا الموسم 26 هدفا، بمتوسط 3.7 هدف للمباراة الواحدة، فيما اقتصر عدد الأهداف المسجلة في افتتاحية الموسم الماضي على 15 هدفا.

وكانت مباراة الشارقة واتحاد كلباء هي الأكثر تهديفا بـ7 أهداف، ومباراة الوصل والإمارات هي الأقل بهدف واحد للوصل، وغاب التعادل الإيجابي، والسلبي عن الجولة.

ومن بين الأهداف المسجلة كانت هناك 5 أهداف من علامة الجزاء، و 3 أهداف عكسية، لكل من حسين عباس لاعب بني ياس في مرماه لصالح العين، ونادر الغندري لاعب عجمان في مرماه لصالح شباب الأهلي، وانيس كريمي لاعب حتا في مرماه لصالح خورفكان.

وافتتح شباب الأهلي بطل النسخة الماضية مشواره بالفوز على عجمان 3-0، وحقق البطائح انتصاره الثاني على التوالي في الجولات الافتتاحية، وكان على حساب الوحدة 2-1، بعدما سجل الفوز الأول الموسم الماضي في أول مشاركة له بالمسابقة، وخسر الوحدة لأول مرة بالجولة الافتتاحية على ملعبه.

كما حافظ كل من شباب الأهلي والوصل على شباكهما نظيفة بالفوز على كل من عجمان والإمارات، فيما اهتزت شباك باقي فرق البطولة.

وحقق خورفكان الفوز للمرة الأولى في مباراته الافتتاحية بدوري المحترفين، بفوزه على حتا 2-1.

وبحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، هز علي مبخوت لاعب الجزيرة الشباك في الجولة الافتتاحية للمرة الرابعة، وذلك بعد مواسم 2016-2017، و2017-2018، و2022-2023.

وخلال الجولة أشهر قضاة الملاعب 43 بطاقة صفراء كان أكثرها في لقاء الشارقة واتحاد كلباء بـ9 بطاقات، وبطاقة حمراء واحد احتسبت على لاعب شباب الأهلي بوغدان بلانيتش.

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