ثلاثية جزراوية في شباك النصراوية.. والوصل يكسب الإمارات

المصدر: دبي، خورفكان - العوضي النمر، علي شدهان وعلي الظاهري

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نجح الجزيرة في تخطي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصد أول 3 نقاط، سجل علي مبخوت هدفين في الدقيقتين 24 و72 من ركلة جزاء، وأضاف الإسباني اليخاندنو الهدف الثالث في الدقيقة 96، فيما سجل كيفين هدف النصر الوحيد بعد 72 دقيقة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في ختام الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.



فوز



كما حقق فريق الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه فريق الإمارات بهدف دون رد بإمضاء نجمه الدولي علي صالح في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي جرت مساء أمس في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، ليضع الوصل أول 3 نقاط في حسابه، فيما بقي رصيد «الإمارات» صفراً من النقاط.



لم يظهر الفريقان بالصورة المتوقعة في الشوط الأول، خصوصاً من جانب الوصل الذي افتقد خط هجومه إلى الفاعلية المطلوبة، وفي الشوط الثاني عمد الصربي ميلوش، مدرب الوصل إلى إجراء سلسلة تغييرات أثمرت عن هدف المباراة الوحيد، فيما حاول الوطني محمد جالبوت، مدرب «الإمارات»، «تجريب» ورقة محترفه الإسباني الشهير انييستا في تفعيل منطقة الوسط، وشن هجمات مرتدة لم تثمر عن شيء على قلتها، لتنتهي المباراة بحصول الوصل على نقاطها الثلاث الثمينة.



انتصار



وفي المباراة الأخيرة، حول خورفكان تأخره أمام ضيفه حتا بهدف إلى فوز 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي في الجولة ذاتها، ليفتتح «النسور» مشواره بحصد أول 3 نقاط ثمينة بعد أن حقق الانتصار الثالث على «الإعصار» الصاعد حديثاً في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.



جاء هدف خورفكان الأول من نيران صديقة لأنيس كريمي لاعب حتا في الدقيقة 45 والهدف الثاني من ضربة جزاء للبرازيلي تياغو دي ليونسو في الدقيقة 59، بينما سجل هدف حتا اللاعب السويدي مصطفى زيدان، كما ألغى حكم المباراة أحمد عيسى هدفين لحتا في الشوط الثاني بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.

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