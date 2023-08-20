غياب كارتابيا عن «الفرسان» يثير التساؤلات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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غاب الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا عن المواجهة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين لفريقه شباب الأهلي، أول من أمس، التي فاز فيها على مضيفه عجمان بنتيجة 3 - 0، ليواصل كارتابيا الغياب عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري للموسم الثاني على التوالي. وتحدثت مصادر عن أن الإصابة أبعدت كارتابيا عن المشاركة أمام عجمان، من دون الكشف عن نوعية الإصابة أو مدة العلاج أو تحديد موعد عودة اللاعب، الذي اختير أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي، إلى الملاعب مع ارتباط «الفرسان» بمواجهة مصيرية مهمة أمام مضيفه النصر السعودي بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا.

وفي الوقت نفسه، ترددت أنباء عن رغبة الريان القطري بناءً على طلب من مدربه البرتغالي جارديم، مدرب شباب الأهلي السابق، التعاقد مع كارتابيا قبل إغلاق باب القيد الصيفي. وانضم كارتابيا للمرة الأولى لشباب الأهلي موسم 2019 - 2020، وشارك لمدة 70 دقيقة أمام حتا في المباراة الافتتاحية، وفاز فريقه 3 - 0، ولم يكتمل هذا الموسم بعد الجولة 19، بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ثم قاد كارتابيا شباب الأهلي للفوز على اتحاد كلباء 3 - 0، في افتتاح دوري موسم 2020 - 2021، وشارك اللاعب في تلك المباراة 79 دقيقة، ولعب طوال الموسم 13 مباراة، وغاب عن افتتاح موسم 202 - 2022، بعد نهاية فترة إعارته لشباب الأهلي.

وعاد كارتابيا لشباب الأهلي في ديسمبر 2021، ولم يشارك في مباراة افتتاح دوري موسم 202 - 2023، التي خسرها الفريق أمام الشارقة 0 - 2، كما غاب عن مواجهة فريقه أمام الوحدات الأردني، الثلاثاء الماضي، وفاز فيها شباب الأهلي 3 - 0، في تمهيدي الدور الأول لدوري أبطال آسيا.

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