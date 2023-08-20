رباعية الشارقة.. جرعة معنوية قبل «الآسيوية»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يعتبر فوز الشارقة برباعية على اتحاد كلباء في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بمثابة جرعة معنوية قبل الاستحقاق الآسيوي المقبل لممثل الإمارات أمام تراكتور الإيراني بعد غدٍ أم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري في الدور الإقصائي من دوري أبطال آسيا. وخرج الشارقة بمكاسب عدة رغم استقبال 3 أهداف في المباراة الأكثر تسجيلاً بواقع 7 أهداف ضمن منافسات اليوم الأول للجولة الأولى.

وأكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الشارقة أن الفوز على اتحاد كلباء برباعية مقابل ثلاثة أهداف في بداية مشوار دوري أدنوك للمحترفين بمثابة حافز مهم في بداية الموسم قبل المباريات والاستحقاقات المقبلة أمام فريقه من بينها مواجهة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن المباراة الافتتاحية استمتع بها الجمهور الحاضر في المدرجات والمشاهدون خلف الشاشات، لكنها كانت صعبة بالنسبة لهم كمدربين.

فوز

وأضاف كوزمين إنه خرج بمكاسب من الفوز في الجولة الأولى للدوري أبرزها المشاركة الإيجابية والناجحة للعديد من البدلاء منهم باكو ألكاسير وعبد العزيز الكعبي وخالد الظنحاني إلى جانب محمد عبد الباسط العائد من الإصابة بعد إجراء عملية أبعدته عن المباريات الودية في المعسكر الخارجي، مشيراً إلى أن فريقه استقبل 3 أهداف والغلة كانت قابلة للزيادة بسبب ارتكاب الأخطاء الفردية لكن الأهم هو تسجيل 4 أهداف والخروج بثلاث نقاط تعتبر مهمة في مشوار الدوري.

تشكيلة

وأشار كوزمين إلى أن ضغط المباريات بخوض مواجهة كل 3 أيام أجبره على تغيير التشكيلة وإجراء العديد من التغييرات إضافة إلى صعوبات بدايات الموسم بسبب أجواء الطقس الحارة مما يحد من الظهور بالصورة المطلوبة في الملعب رغم أن فريقه استطاع التحكم بمجريات المباراة في بداية الشوط الثاني، وأتيحت له العديد من الفرص لم يستثمرها الشارقة لكن الأهم مواصلة نهج الفوز والعطاء لتحقيق أهداف الفترة المقبلة.

مباراة جيدة

من جانبه قال الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء إن فريقه قدم مباراة جيدة، ولم يستحق الخسارة، خصوصاً وأنه كان نداً قوياً للشارقة طوال المباراة، مشيراً إلى أن الفرصة كانت سانحة أمامهم لمضاعفة النتيجة بعد تقدمهم بـ3 أهداف، لكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، كما أن الإصابات كانت نقطة تحول في مجريات المباراة ساهمت في خسارة الجولة الافتتاحية.

وجدد مدرب كلباء ثقته بلاعبي الفريق، وقدرتهم على التعويض في المواجهات المقبلة.

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