العين وبني ياس.. إثارة قوية في اللحظات الأخيرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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شهدت مباراة العين وضيفه بني ياس في ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين إثارة بالغة في اللحظات الأخيرة قبل انتهائها بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الرغم من أن الفريقين لم يقدما المستوى المأمول في الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني فإن الإثارة حضرت بقوة في اللحظات الأخيرة من الشوطين الأول والثاني.

عكس التوقعات

بعد تقدم بني ياس سجل العين هدف التعادل وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بينما توقع الجميع أن هذا الشوط في طريقه للانتهاء بالتعادل بهدف لمثله، فإذا بالمدافع كوامي يقتلع الكرة من خارج منطقة العمليات ويسددها بقوة لتسكن الشباك مانحاً التقدم للعين بهدف ثانٍ أطلق بعده مباشرة حكم اللقاء صافرة انتهاء الشوط الأول.

64

في الدقيقة 64 سجل العين هدفه الثالث عن طريق نيران صديقة بعدما حاول المدافع حسين عباس إبعاد الكرة العرضية من أمام مرمى فريقه فأسكنها الشباك وسط حسرته ومواساة زملائه، وقبل ربع ساعة من انتهاء المباراة سجل البديل أبو ناموس هدفاً ثانياً لبني ياس وهو ما زاد من إثارة المباراة وخصوصاً بعدما ضغط بني ياس بقوة بغية إدراك التعادل في مقابل تراجع عيناوي واعتماد على الهجمات المرتدة.

5 دقائق

بلغت الإثارة ذروتها قبل 5 دقائق من انتهاء الزمن الرسمي للمباراة، حينما عاد المالي يوسف نياكاتي ليسجل هدف التعادل لبني ياس، ولكن فرحة أنصار السماوي لم تدم سوى ثوانٍ معدودة إذ جاءت تقنية الفيديو بالخبر اليقين بإعلان أن اللاعب كان في وضع متسلل ما استوجب على الحكم إلغاء الهدف لتبقى النتيجة على ما هي بتقدم العين بثلاثة أهداف لهدفين حتى النهاية.

سعادة شرودر

وعبر المدرب الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن سعادته بحصد النقاط الثلاث في أول استحقاق رسمي لفريقه بدوري أدنوك للمحترفين، ممتدحاً الحضور الجماهيري الحاشد لمساندة الفريق على الأرض، الأمر الذي عزز من حظوظ العين في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة في نهاية المباراة.

وقال: نحن مطالبون بالاستمرار في حصد النتائج الإيجابية ولقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية إظهار روح الانتصار دائماً من أجل تحقيق أهداف هذا النادي الكبير وطموحاتهم الشخصية وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية، والواقع يؤكد أن لاعبي العين يتمتعون بعقلة احترافية رائعة، الأمر الذي أظهره الفريق حينما كنا متأخرين بهدف وحينما تقدمنا بثلاثة أهداف لهدفين كانت الأجواء مشحونة فتمكنوا من التعامل مع الضغوط بالصورة المطلوبة.

فرص

وأضاف: تمكنا من تهيئة عدة فرص أمام مرمى الفريق المنافس وحققنا الأهم في بداية المشوار ولن نتوقف عن العمل لتصويب وتصحيح الأخطاء في كل جولة، وأنا سعيد جداً بما حققناه وسعيد كذلك بالحضور الجماهيري الحاشد لمؤازرة الفريق فجمهور العين مصدر أساسي لمنح اللاعبين الشعور الصادق بالسعادة والمعادلة بسيطة، ما دام أنك تمتلك أفضل ملعب كرة قدم وتحظى بمساندة أفضل جمهور فمن الطبيعي أن تشاهد احتفالية مثالية بين الجماهير واللاعبين في استاد هزاع بن زايد بعد نهاية المباراة.

حسرة ميلانيتش

ومن جهته لم يخفِ المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، المدير الفني لفريق بني ياس حسرته في المؤتمر الصحافي بعد المباراة وهو يتحدث عن خسارة فريقه، موضحاً أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة بعدما قاتل حتى آخر دقيقة من أجل إدراك التعادل وكان قريباً جداً من هدفه، غير أن الأمور لم تجرِ كما ينبغي، وقال: الأمر الإيجابي في المباراة بالنسبة لنا أن فريقنا قاتل حتى النهاية وقدم اللاعبون عملاً جيداً في ميدان اللقاء ولم يحالفهم التوفيق.

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