البطائح يفاجئ الوحدة بـ «السيناريو الصادم»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نجح البطائح تحت قيادة مدربه الجديد الروماني ميريل رادوي في العودة من معقل «العنابي» بفوز غالٍ وثلاث نقاط ثمينة في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ليكرر «الراقي» سيناريو البداية القوية مثل الموسم الماضي بالانتصار في أول مباراة في المسابقة، ويوجه صدمة أولى مفاجئة للوحدة على ملعب الأخير في أول فوز يحققه البطائح على حساب الوحدة في تاريخ مواجهات الفريقين.

تفوق

ورغم أفضلية الأرقام خلال المباراة لمصلحة الوحدة إلا أن لاعبي البطائح نجحوا في التفوق أغلب فترات المباراة واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم أفضل استغلال، بينما وضح معاناة العنابي، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وظهر الفريق بمستوى أقل كثيراً مما ظهر عليه في البطولة العربية.

وعجز الوحدة عن استغلال تفوقه الرقمي من حيث الاستحواذ 60 % مقابل 40 % للبطائح، وبـ19 تسديدة، منها 7 تسديدات على المرمى، مقابل 5 تسديدات للبطائح (3 على المرمي)، إذ ظهرت معاناة العنابي بشكل واضح في الشق الهجومي وضعف الأطراف.

سعادة

من جانبه، أبدى ميريل رادوي، مدرب البطائح، سعادته بالروح القتالية والأداء المنضبط الذي قدمه لاعبو فريقه في أول مباراة في الموسم. وقال في تصريحاته عقب اللقاء: «كما توقعت أن المباراة لن تكون سهلة، ولكي أكون صريحاً، الوحدة كان الطرف الأفضل، وهذا ليس بسبب قيمة اللاعبين ولا مدربهم، ولكن لأنه فريق قوي ويستطيع لعب مثل هذه المباريات تحت ضغط، بعكس البطائح؛ كونه ليس من فرق المقدمة، ولكننا أثبتنا أن نتعامل كعائلة واحدة، وبإمكاننا ترجمة ذلك إلى انتصارات».

وأضاف: «درست نقاط قوة وضعف الوحدة جيداً، وكنت أتوقع طريقه لعب العنابي، وأن المنافس يعاني من بعض المشاكل، وأعتقد أن خسارة الوحدة لن تغير من أنه أحد الفرق المنافسة، وخسارته مثل «الدش البارد» قد يستفيق بسببها».

روح

وتابع: «لعبنا لمدة 60 دقيقة بشكل جيد للغاية، وتراجع الأداء بسبب انخفاض اللياقة البدنية، لكن اللاعبين ظهروا بروح قتالية، وحالفنا الحظ في حصد النقاط الثلاث».

وشدد رادوي على أن الحصول على 3 نقاط في بداية الدوري أمر قد يكون إيجابياً أو سلبياً على الفريق، يجب التعامل مع الفوز جيداً، وإذا نجحنا في الحفاظ على تلك الروح فسيكون من الصعب هزيمتنا.

درس

من جهته، وصف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الوحدة، خسارة فريقه في بداية الدوري على ملعبه بـ«المؤلمة»، ولكن الفريق مطالب بتقبلها، وقال: «الخسارة أمام البطائح علامة ليست جيدة لفريق يطمح للفوز ببطولة الدوري، فقد تلقينا درساً في كرة القدم، ويجب علينا التعلم من الهزيمة، وفي بعض الأحيان عندما تسير الأمور بشكل عكسي تصبح أفضل».

وأضاف: «في كرة القدم الاستحواذ والفرص الكثيرة لا تضمن الفوز، ولكن يجب استغلال تلك الفرص، البطائح سجل من فرصتين فقط طوال اللقاء وانتهى الأمر، وهذا درس أيضاً بالنسبة لي لأتعلم طريقة اللعب هنا في الإمارات؛ لأنني ما زلت جديداً على الدوري، ولكن من الأفضل التأقلم بسرعة».

غياب

وتابع موسيماني: «يجب أن نصارح أنفسنا بأننا لم نلعب بشكل جيد، وخسرنا تلك المباراة لأننا كنا بحاجة للعب كفريق واحد». وعن تأثير غياب عدد من اللاعبين على العنابي، أوضح: «أنا مدرب لا أحب اختلاق الأعذار، الغيابات ليست عذراً، كان يجب علينا الفوز حتى في غياب هؤلاء اللاعبين».

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