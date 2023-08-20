رسالة قوية من «الفرسان» بـ «الثلاثة» في ملعب عجمان   

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أكد الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، استحقاق فريقه الفوز على مضيفه عجمان، في بداية مشوار دفاعه عن لقب دوري أدنوك للمحترفين وفقاً لمجريات المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية دون رد رغم النقص العددي واستكمال المباراة بعشرة لاعبين من قبل انتصاف الشوط الأول نتيجة طرد المدافع بوجدان بلانيتش. وتطرق نيكوليتش للمهمة الآسيوية المقبلة لفريقه أمام النصر السعودي والاختلافات في شروط المحترفين الأجانب بين الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، وقال تفصيلاً: «شباب الأهلي استحق العلامة الكاملة أمام عجمان بعدما قدمنا أداءً جيداً، وأشكر الجمهور على دعمه».

مواجهة

وأضاف: «تنتظرنا مباراة كبيرة أمام النصر السعودي الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال آسيا، ولا يزعجني مواجهة نجوم عالميين، اعتدت كمدرب على مواجهة الفرق الكبرى في دوري أبطال أوروبا، وفي تاريخي واجهت لاعبين كباراً بالدوري الإنجليزي». ودعا ماركو نيكوليتش، إلى توحيد العدد وشروط عدد المحترفين الأجانب بين الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، مضيفاً: «سأختار 5 لاعبين أجانب لمواجهة النصر، وأطالب أن يكون عدد الأجانب في الدوري مثل آسيا، أطالب أن يكون عدد الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين مثل دوري أبطال آسيا».

مشاركة

وأشرك نيكوليتش 3 أساسيين من رباعية الأجنبي في مواجهة البرتقالي، وهم مؤنس دبور وعزيز جانييف وبوجدان بلانيتش، وبدءاً من موسم 2023-2024 الجاري، ستسمح لوائح دوري أبطال آسيا بمشاركة 6 أجانب، بواقع 5 لاعبين من أي جنسية، وأجنبي سادس من إحدى الجنسيات الآسيوية. وشدد نيكوليتش: «لا تزعجني مواجهة النجوم العالميين في صفوف النصر، اعتدت كمدير فني على مواجهة الفرق الكبرى في دوري أبطال أوروبا، وواجهت لاعبين كباراً من الدوري الإنجليزي الممتاز».

مجهود

وتطرق صاحب الـ 44 عاماً إلى مباراته ضد عجمان، قائلاً: «أبارك للاعبين، قدموا مجهوداً كبيراً للغاية، وكل الأساسيين والبدلاء قاموا بمجهود كبير، تكتيكياً، لقد لعبنا بشكل جيد، خضنا مباراة جيدة للغاية، وحققنا 3 نقاط مستحقة.. كان بإمكاننا تسجيل المزيد، وواقعياً، لم يحظ البرتقالي سوى بفرصة وحيدة».

ومن جهته عتب البرازيلي كايو زاناردي، مدرب عجمان على فريقه، غياب صناعة الفرص واعتبرها أحد أهم أسباب الخسارة لا سيما والفريق كان يتفوق عددياً لفترة طويلة ورغم ذلك لم يسجل هدفاً. وأضاف زاناردي: «كنت أدرك أن المباراة الأولى في المسابقة سوف تكون صعبة، لم نلعب بشكل جيد وقد أجريت التغييرات من أجل تحسين الأداء».

صناعة

وأوضح زاناردي: «شباب الأهلي سجلوا هدفين بالطريقة نفسها بينما غياب صناعة الفرص من جانبنا كان سبباً في عدم تسجيلنا للأهداف». واختتم المدرب البرازيلي حديثه قائلاً: «يتعين علينا طي صفحة الخسارة، والاستشفاء، ومن ثم التفكير في مواجهة الإمارات».

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