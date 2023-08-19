الجزيرة يحقق "النصر" بالثلاثة

المصدر: دبي-العوضي النمر تصوير سالم خميس

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نجح الجزيرة في تخطي لقاء النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصد أول 3 نقاط، سجل علي مبخوت هدفين في الدقيقة 24 و72 من ركلة جزاء، وأضاف الإسباني اليخاندنو الهدف الثالث في الدقيقة 96، فيما سجل كيفين هدف النصر الوحيد بعد 72 دقيقة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد آل مكتوم في نادي النصر في ختام الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

سيطر الجزيرة على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة، نتيجة تجانس خطوط وفاعلية خط الوسط الذي دانت له السيطرة، مما عزز من قوته الهجومية، وإن افتقد الفريق للمسة الأخيرة، التي تعزز سيطرته ومع ذلك نجح الهداف علي مبخوت في تسجيل هدف التقدم لفريقه بمجهد فردي مميز بعد 24 دقيقة، لتكون رابع مباراة افتتاحيه يسجل فيها لفريقه، ولم يظهر النصر بالصورة المطلوبة حيث بدى مفكك الخطوط وقلة الانسجام بين لاعبه خاصة الأجانب.

وتحسن آداء النصر في الشوط الثاني بعد ان أشرك المدرب جوردان اللاعبان يوسف العامري وعبد الله توريه وأجرى بعض التغيرات الداخلية بصفوف فريقه، واعتمد الجزيرة علي الهجمات المرتدة السريعة مستغلا بعض المساحات، وبعد 72 ارتكب عبد العزيز صنقور خطأ مع اليخاندرو نتج عنه ركلة جزاء تصدي لها علي مبخوت ويسجل الهدف الثاني لفريق والهدف 210 له مع فريقه الجزيرة، ولم يستسلم النصر وكثف من مساعيه حتي نجح الكولومبي كيفين في تقليص الفارق بتسجيله هدف من تسديدة قوية سكنت شباك خصيف ولكن الاسباني عزز من فوز فريقه الجزيرة بتسجيله الهدف الثالث قبل صافرة النهاية.

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