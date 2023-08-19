الوصل يكسب "الإمارات" بهدف صالح

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير إبراهيم صادق

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حقق فريق الوصل الأول لكرة القدم، فوزا ثمينا على ضيفه "الإمارات" بهدف دون رد بامضاء نجمه الدولي علي صالح في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي جرت مساء اليوم السبت في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة الأولى من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، ليضع الوصل أول 3 نقاط في حسابه، فيما بقي رصيد "الإمارات" صفرا من النقاط.

لم يظهر الفريقان بالصورة المتوقعة في الشوط الأول، خصوصا من جانب الوصل الذي افتقد خط هجومه إلى الفاعلية المطلوبة، ما أثر سلبا على مجمل محصلة الشوط الأول، والذي إنتهى سلبيا، لعبا ونتيجة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، عمد الصربي ميلوش، مدرب الوصل إلى إجراء سلسلة تغييرات اثمرت عن هدف المباراة الوحيد، فيما حاول الوطني محمد جالبوت، مدرب"الإمارات"، "تجريب" ورقة محترفه الإسباني الشهير انييستا في تفعيل منطقة الوسط، وشن هجمات مرتدة لم تثمر عن شيء على قلتها، لتنتهي المباراة بحصول الوصل على نقاطها الثلاث الثمينة.

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