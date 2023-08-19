عموري" وانييستا.. متعة جماهيرية

المصدر: دبي-علي شدهان

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يترقب الوسط الرياضي الإماراتي أن يقدم، عمر عبدالرحمن "عموري"، والإسباني اندرياس انييستا، متعة جماهيرية مرتقبة في لقاء فريقيهما الوصل والإمارات مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات.

وتزداد "وتيرة" التوقعات في ظل العودة المرتقبة لـ "عموري" إلى سابق مستواه المعروف، بعدما شارك في مباراة ودية لفريق رديف الوصل أمام الشارقة، ومن ثم ظهوره القوي في التدريبات بعد عودة الإمبراطور من معسكره الخارجي، فيما ألهب "الرسام" انييستا، حماس جماهير الصقور خصوصا، والإمارات عموما بعد الإعلان عن تعاقده مع فريق الإمارات في صفقة ينظر إليها من زوايا عدة، أبرزها المتعة المتوقع أن تصنعها ريشة "الرسام" في دوري الإمارات، باعتباره أحد أفضل نجوم العالم في منطقة العمليات، الوسط التي تشهد له بالأداء الراقي المقترن بالسحر والجمال في فنون الساحرة المستديرة.

وفيما يتشارك "عموري" وانييستا في تقدم قطار العمر بهما إلى عتبة العقد الثالث، فإن "حسبة" تقديمهما أداء ساحرا في ملاعب دوري الإمارات للمحترفين، ما زالت قائمة وبنسبة عالية في ظل حالة الترقب الجماهيري بإمكانية ظهورهما بصورة فنية ممتعة في دوري الموسم الجديد.

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