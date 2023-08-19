بداية مبشرة لـ«المحترفين»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، محمد صادق، علي الظاهري، طلحة عبدالله

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جاءت بداية دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد مبشرة، بعد أن عرفت اهتزاز الشباك في المباريات الأربع التي جرت أمس، في اليوم الأول من الجولة الأولى، التي شهدت 18 هدفاً، وحفلت بالإثارة والندية، في يوم خاصمت فيه الأرض أصحابها بخسارة ثلاثة من الأندية المستضيفة، كما عرفت مفاجأة كبيرة بعدما حقق البطائح انتصاراً تاريخياً على حساب مضيفه الوحدة 2 - 1.



وأظهر شباب الأهلي شخصيته القوية في بداية حملة دفاعه عن اللقب بتحقيقه فوزاً عريضاً خارج ملعبه على عجمان في استاد راشد بن سعيد بنتيجة 3 - 0 رغم النقص العددي.



ونجح حامل اللقب في تأمين النقاط الثلاث مبكراً بتقدمه بهدف يحيى الغساني عند الدقيقة الثامنة، ولم يتأثر بالنقص العددي بعد أن لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 من المباراة بعد أن حصل الصربي بوجدان بلانيتش مدافع شباب الأهلي على أول بطاقة حمراء في الدوري، أشهرها الحكم الدولي محمد الهرمودي بعد العودة لتقنية «الفار».



ونجح الفريق في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ سجله بالخطأ في مرماه المدافع التونسي نادر الغندري بعد أن اصطدمت به تسديدة عزيز جانيف «ق 45+3» لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين دون رد.



وفي الشوط الثاني عاد يحيى الغساني ليظهر من جديد بصناعة الهدف الثالث من ركلة جزاء ارتكبها معه البديل المغربي أنس امطيطش، نفذها في المرمى البديل ايغور «ق 67» لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.



وحول العين تأخره بهدف إلى فوز 3 - 2 على ضيفه بني ياس، ليضع الفريق البنفسجي أول ثلاث نقاط في رصيده، سجل للعين كل من كاكو، في الدقيقة (37) وكوامي، في الدقيقة (45+3) وحسين عباس، مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة (64)، وسجل لبني ياس يوسف نيكتيه، في الدقيقة (25)، وأبو ناموس في الدقيقة (72).



صدمة



وصدم البطائح مضيفه الوحدة ومدربه موسيماني على ملعبه باستاد آل نهيان، ليحقق فوزه الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري.



تقدم «الراقي» في الدقيقة السادسة عن طريق الكاميروني أناتول أبانغ وعادل البرازيلي جواو بيدرو النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ونجح البطائح من هجمة مرتدة في خطف هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق البرازيلي ألفارو دي أوليفييرا الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني.



وحقق فريق الشارقة فوزاً صعباً على حساب مضيفه اتحاد كلباء 4 - 3 في مباراة مجنونة شهدت تسجيل 7 أهداف.



سجل رباعية الشارقة كايو لوكاس «هدفين» في الدقيقتين 16 و35 والبديل باكو الكاسير في الدقيقة 79 ولوان بيريرا في الدقيقة 87، فيما سجل أهداف كلباء فيليب كيس في الدقيقة 23 ولياندرو سباداسيو في الدقيقة 43 ومهدي قائدي في الدقيقة 60.

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