دوري تحت 21 عاماً ينطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات دوري المحترفين تحت 21 عاماً، من خلال الجولة الأولى، حيث يلتقي الشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس في مواجهة العين، ويستضيف البطائح منافسه الوحدة، ويستضيف شباب الأهلي نظيره عجمان.

وتستأنف باقي المباريات يوم غدٍ؛ حيث يواجه حتا فريق خورفكان، ويخوض الجزيرة مباراة قوية أمام النصر على استاد محمد بن زايد، ويواجه الإمارات نظيره الوصل، وتقام كل المواجهات في توقيت واحد عند السادسة مساءً. واستعدت فرق تحت 21 بقوة، لخوض غمار منافساتها بالعديد من التجارب الودية.

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