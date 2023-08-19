نجوم «المحترفين» قيمة تسويقية متميزة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وصلت القيمة التسويقية لدوري أدنوك للمحترفين للنسخة الجديدة 2023 - 2024، إلى 286.74 مليون يورو (1,146.96 مليار درهم تقريباً)، بتراجع 28.67 مليون يورو (114.68 مليون درهم)، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، مع بقاء قرابة الشهر على نهاية فترة الانتقالات والقيد الصيفي المقرر إغلاق بابه 21 سبتمبر المقبل، بينما برزت أسماء نجوم عدة بقيمتها التسويقية المتميزة.

ويتوقع بعد إغلاق باب القيد الصيفي، وضوح أكثر للقيمة التسويقية لدوري المحترفين الذي انطلقت نسخته الأولى موسم 2008 - 2009، والذي يتواجد فيه حالياً، أعداد كبيرة من المحترفين المواطنين والأجانب والمقيمين، والذين أثروا المسابقة بالمهارات الفنية الجميلة التي رفعت من قيمتهم التسويقية كثيراً، ومن خلال الموقع الإلكتروني الشهير، والمتخصص بتقدير صفقات اللاعبين، يمكننا أن نرصد أغلى 33 لاعباً في النسخة الجديدة من أقوى وأطول مسابقة محلية.

صدارة القائمة

يتصدر قائمة أغلى لاعبي دوري أدنوك للمحترفين، الإسباني باكو الكاسير، والذي تعاقد معه الشارقة أغسطس 2022، وتبلغ قيمته التسويقية 7.50 ملايين يورو (30 مليون درهم تقريباً)، ويليه زميله بالفريق البوسني ميراليم بيانيتش، والذي تم التعاقد معه خلال سبتمبر من العام نفسه، وقيمته 6 ملايين يورو (24 مليون درهم). ويتساوى مع بيانيتش في القيمة التسوقية نفسها لاعبو الوحدة، البرازيلي آلان ماركوس، وتم التعاقد معه في سبتمبر 2022، والبرازيلي جواو بيدرو، وتم التعاقد معه في يوليو 2021، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، وتم التعاقد معه في يوليو 2023، ومهاجم «الأبيض» فابيو دي ليما والمنضم للوصل عام 2014، وهداف الدوري الموسم الماضي، التوجولي لابا كودجو، والمنضم للعين في 2019، والجناح البرتغالي يوري ميديروس، والمنضم للنصر يونيو الماضي.

ويحل المغربي سفيان رحيمي، في المركز الثامن بقيمة تسويقية 5.50 ملايين يورو (22 مليون درهم تقريباً)، والمنضم إلى العين في أغسطس 2021)، ويليه زميله الباراغواني أليخاندرو روميرو (كاكو)، والمنضم لـ«الزعيم» يوليو الماضي، وقيمته 5 ملايين يورو (20 مليون درهم)، ويتساوى معه البرازيلي كايو لوكاس، والمنضم للشارقة في يناير 2020، ثم يأتي التونسي محمد فراس بالعربي، بقيمة 4.50 ملايين يورو (18 مليون درهم)، والمنتقل إلى الشارقة يونيو الماضي، ويليه المهاجم الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش، والذي انضم للوصل الشهر الماضي، وقيمته التسويقية 4 ملايين يورو (16 مليون درهم)، وانضم بالقيمة نفسها إلى الجزيرة الشهر الماضي أيضاً، الهولندي كريم رقيق.

جنسيات متعددة

فيما تضم باقي القائمة، لاعبين من مختلف الجنسيات، وتبدأ بقيمة تسويقية 3.50 ملايين يورو (14 مليون درهم)، لكل من البرازيلي لوان بيريرا، والمنضم للشارقة في فبراير 2020، والجناح الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، والمنضم للوحدة يناير الماضي، ومواطنه نيكولاس خيمينيز، والمنضم للوصل مايو الماضي، والمغربي وليد أزارو، والمنضم لعجمان في فبراير 2022، والبرازيلي لويز انطونيو دي سوزا، والمنضم إلى بني ياس في يوليو 2019، ويليهم بقيمة تسويقية 3 ملايين يورو (12 مليون درهم)، كل من اليوناني كوستاس مانولاس، والمنضم للشارقة في سبتمبر 2022، والإسرائيلي مؤنس دبور، والمنضم لشباب الأهلي يوليو الماضي، الكولومبي كيفن أجوديلو والبرازيلي جلوبر ليما، والمنضمين إلى النصر العام الجاري و2019 بالترتيب، والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، علي مبخوت مهاجم الجزيرة والمنتخب الوطني الأول، والإيطالي دانييل بيسا، والمنضم لاتحاد كلباء في يوليو 2022.

ويحتل الإسباني أليخاندرو بوزيلو، الترتيب 25 في القائمة بقيمة تسويقية 2.80 يورو (11.2 مليون درهم)، وانضم للجزيرة يوليو الماضي، وبقيمة تسويقية 2.50 مليون يورو (10 ملايين درهم)، تكتمل القائمة بكل من الأوزبكي عزيز غانييف، والمنضم لشباب الأهلي في فبراير 2020، وزميله بالفريق الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والذي ظهر للمرة الأولى مع الفريق في 2019، ونجمي «الأبيض» عبدالله رمضان، لاعب الجزيرة وأحمد برمان لاعب العين، والإيراني أحمد نور الله، والمنضم للوحدة يوليو الماضي، والصربي ساسا افكوفيتش، والمنضم إلى بني ياس في سبتمبر 2019، والسلوفيني أندرياس فومبرجار، والمنضم لاتحاد كلباء يونيو الماضي.

ترتيب الأندية

يتصدر الشارقة، ترتيب الأندية الأعلى في القيمة التسويقية حسب موقع «ترانسفير ماركت» الموسم الجديد بقيمة تسويقية 40.58 مليون يورو (162.32 مليون درهم تقريباً)، ويليه الوحدة 37.70 مليون يورو (150.8 مليون درهم)، والعين 35.05 مليون يورو (140.2 مليون درهم)، وشباب الأهلي 26.74 مليون يورو (106.96 ملايين درهم)، والوصل 26.58 مليون يورو (106.32 ملايين درهم)، والجزيرة 25.53 مليون يورو (102.12 مليون درهم)، والنصر 24.35 مليون يورو (97.4 مليون درهم)، وبني ياس 16.751 مليون يورو (67 مليون درهم)، واتحاد كلباء 14.28 مليون يورو (57.12 مليون درهم)، وعجمان 13.95 مليون يورو (55.8 مليون درهم) ،ثم خورفكان بقيمة تسويقية 9.29 ملايين يورو (37.16 مليون درهم)، وأغلى لاعبيه، التونسي سيف الدين الخاوي، وقيمته مليونا يورو (8 ملايين درهم)،والبطائح 9.12 ملايين يورو (36.48 مليون درهم)، وأغلى لاعبيه، مدافع الرأس الأخضر ديني بورجيس، والمنضم للفريق في يوليو 2023، وقيمته التسويقية 1.50 مليون يورو (6 ملايين درهم)، وحتا 4.43 ملايين يورو (17.72 مليون درهم)، وأغلى لاعبيه السويدي مصطفى زيدان، والمنضم للفريق يوليو الماضي، وقيمته 1.20 مليون يورو (4.8 ملايين درهم)، ونادي الإمارات 2.34 مليون يورو (9.36 ملايين درهم)، وأغلى لاعبيه، النجم الإسباني أندريس إنييستا، والبالغ من العمر 39 عاماً، قيمته التسويقية مليون يورو (4 ملايين درهم تقريباً).

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