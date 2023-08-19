حسن إسماعيل لـ «البيان»: الحارس المتميز يقود فريقه للبطولة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل مشرف حراس المرمى بنادي الشارقة، أن تميز حارس المرمى في الدفاع عن عرينه خلال منافسات الموسم، يقود فريقه للفوز بالبطولات، كما حدث مع عادل الحوسني حارس مرمى نادي الشارقة خلال الموسم الماضي، مما عزز من فرصته للفوز بلقب القفاز الذهبي في حفل رابطة المحترفين، إضافة إلى التنظيم الدفاعي الذي تقيمه الفرق والذي عزز من أداء الحراس خلال المباريات، وقلل من مسؤوليتهم عن الأهداف التي تسجل في مرماهم.

دور كبير

وقال حسن إسماعيل في تصريح خاص لـ «البيان» مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد: نتوقع أن يلعب حراس المرمى دوراً كبيراً في تحديد موقف فرقهم للمنافسة على البطولات، لأن معظم الأندية تملك حراس على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، ونعتبرهم مدربين لزملائهم داخل المستطيل الأخضر، لذلك النادي الذي يملك حارساً مخضرماً ومستواه متميزاً تكون فرصته كبيرة في المنافسة على ألقاب الموسم، والعكس صحيح فعدم تميز الحراس وتعدد أخطائهم يقود فرقهم للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

حراس جدد

ونوه حسن إسماعيل إلى أنه يتمنى رؤية حراس جدد خلال منافسات الموسم مع فرقهم، خاصة وأن هناك العديد من الحراس الشباب الذين يتمتعون بالموهبة والمستوى المميز مثل حارس مرمى المنتخب الأولمبي خالد توفيق، وحارس مرمى نادي الإمارات سعود الحوسني وهناك حارس من حتا قادم من الجزيرة والعديد من الحراس الشباب الذين يجب أن ينالوا فرصة اللعب من أجل كسب تواجدهم في دوري أدنوك بما يخدم المنتخبات الوطنية.

تدارك السلبيات

وقال حسن إسماعيل إننا ننظر في بداية انطلاق دوري أدنوك إلى عمل مدربي حراس المرمى خلال الفترة الماضية ونتيجة ذلك على أداء الحراس خلال منافسات الدوري، وهل نجح المدربون في علاج العديد من السلبيات التي ظهرت في مستوى الحراس خلال الموسم الماضي، خاصة وأن معظم هذه الأخطاء متكررة على مدار الموسم، مما كان له تأثير سلبي على نتائج عدد من الفرق وخروجهم من البطولات.

عودة خصيف

وعبر حسن إسماعيل عن سعادته بالجهد الكبير الذي بذله علي خصيف حارس مرمى المنتخب الوطني والجزيرة، خلال معسكر الإعداد، مما أفقده الكثير من وزنه وأظهره بصورة جيدة وقال أتوقع أن يؤدي خصيف موسماً متميزاً مع فريقه وأن يعود فريقه للمنافسة بقوه على لقب الدوري، وتمنى حسن إسماعيل أن يشهد الموسم الكروي الجديد عودة حارس المنتخب الوطني والعين خالد عيسى لمستواه المعهود، لأن عودته للمستوى المتميز تعني الكثير للعين والمنتخب خلال الفترة المقبلة.

العطاء ليس بالسن

وعن وصول بعض حراس المرمى لسن متقدم يقول حسن إسماعيل: العطاء داخل الملعب لا يرتبط بسن، وهناك حراس عمرهم كبير ولكن عطاءهم بلا حدود، والعبرة هنا بأداء اللاعبين ومدى قدرته على العطاء لفريقه، وخلال السنوات الماضية شاهدنا عدداً من حراس المرمى على المستوى العالمي يؤدون ويدافعون عن عرينهم بكل جسارة رغم تقدم عمرهم، ولكنهم في قمة العطاء واللياقة ولعل تجربة الحارس المصري عصام الحضري تكون ماثلة أمام العين للجميع لأنها مثال على التفاني والإخلاص داخل الملعب.

القفاز الذهبي

وعن تقييمه لجائزة القفاز الذهبي التي فاز بها حارس الشارقة عادل الحوسني وأسباب استبعاد حسن حمزة من نيل الجائزة قال حسن إسماعيل: هناك معايير وضعتها رابطة المحترفين، وعادل الحوسني يستحق الجائزة عن جدارة بعد أن ظهر بمستوى طيب مع فريقه خلال الموسم الماضي ودافع عن عرينه في أربع بطولات بجسارة، ويعتبر أقل حراس المرمى أخطاء خلال الموسم المنتهي، أما استبعاد حسن حمزة فيعود لعدم استيفائه لمعيار عدد المشاركات الموسم الماضي، ولكن هذا لا يقلل من موهبته وقدراته وعطائه الكبير لناديه.

عودة شكل المنافسة

واختتم حسن إسماعيل تصريحاته بقوله: نتمنى أن نشاهد موسماً متميزاً، وأن يكون الأداء متواكباً مع الطموحات على الرغم من تعدد فترات الإيقاف بسبب المشاركات الدولية والقارية للمنتخبات والفرق، وأن نسعد بعودة الفرق التي غابت عن المشهد الموسم الماضي مثل الجزيرة والنصر، لأننا افتقدنا عطاءهم والمنافسة مع باقي الفرق، ولعل عودة الفريقين لمستواهما سيكون مكسباً كبيراً للمسابقة إضافة إلى المنافسة القوية لكل من الوحدة والوصل للأقطاب الثلاثة شباب الأهلي والشارقة والعين على لقب الدوري.

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