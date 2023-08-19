النصر والجزيرة.. صفحة جديدة

المصدر: دبي، أبوظبي - علي الظاهري وأحمد عيسى

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يستهل فريق النصر مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه الجزيرة على استاد آل مكتوم في الساعة 20:30 اليوم ضمن منافسات الجولة الافتتاحية الأولى للدوري، ويتطلع «العميد» إلى فتح صفحة جديدة بعد موسم يعتبر للنسيان العام الماضي اختتمه بإحراز المركز التاسع، فيما يسعى الجزيرة صاحب المركز الخامس الموسم الماضي إلى العودة بفوز ثمين من القلعة الزرقاء في رحلة البحث عن اللقب.



ثوب جديد



ويخوض أصحاب الأرض التحدي بثوب جديد بعد أن شملت التغييرات الجهاز الفني بقيادة المدرب غوران توفيغدزيتش، فيما شملت تعاقدات الفريق استقطاب المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني والبرتغالي يوري ميدييروس والكولومبي كيفن أغوديلو، والبرازيلي المقيم غوستافو أليكس بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الإماراتيين وهم: يوسف العامري، الحارس محمد جمعة، محمد جمال وأحمد جشك.

وأكمل الجزيرة جاهزيته للقاء بحصة تدريبية أول من أمس وضع عبرها الجهاز الفني اللمسات الأخيرة للقاء، بعد فترة تحضيرات استمرت 46 يوماً، خاض خلالها 7 مباريات ودية، ويدخل لقاء اليوم بكامل عناصره باستثناء محمد العطاس المصاب، مع مشاركته بأربعة لاعبين أجانب.



تفاؤل



وأعرب غوران مدرب النصر عن سعادته بقيادة تدريب «العميد» الموسم الجديد حيث يشعر بالتفاؤل تجاه المرحلة المقبلة ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، مشيداً بفترة التحضيرات للموسم الجديد والتي تضمنت معسكر الإعداد الخارجي في هولندا، حيث سار المعسكر بصورة جيدة ويشعر بالرضا بصورة عامة عن استعدادات الفريق.



وأضاف غوران إنه يسعى الموسم الجديد إلى ظهور الفريق بصورة مختلفة عن الموسم الماضي عبر تقديم كرة قدم جميلة وتحقيق نتائج إيجابية لإسعاد جماهير «العميد»، مشيراً إلى أنه مع بداية الموسم لا يستطيع تقديم أي وعود لكن سيقاتل الفريق في كل مباراة للظهور بأفضل صورة، خصوصاً وأنه يشعر بجدية اللاعبين خلال التدريبات، ويتمنى أن ينعكس ذلك عبر تحقيق الفوز على الجزيرة في المباراة الافتتاحية رغم صعوبة المباراة أمام منافس يستحق كل الاحترام.



تشابه



من جانبه، أكد فرانك دي بور مدرب الجزيرة الذي يقود الفريق في أول مهمة رسمية، اكتمال تحضيرات فريقه للموسم بشكل جيد، ذاكراً أن النقطة السلبية الوحيدة التي واجهها غياب الدوليين في المرحلة الأخيرة من الإعداد لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، مشيراً إلى أن الغياب حدث في فترة كان يحتاج فيها إلى تواجد جميع العناصر القدامى والجدد حتى يحدث الانسجام المطلوب.



وأشاد دي بور بمنافسه وقال إنه شاهد مباريات النصر الودية في الفترة السابقة مع بعض مواجهاته من الموسم الماضي، وأضاف: نلعب أمام منافس قوي ومرشح دائم للبطولة، أعتقد أنه يشبه فريقي كثيراً في طريقة لعبه الهجومية والتحول السريع من الدفاع للهجوم، لذلك يجب علينا اللعب أمامه بحذر.



وأكد مدرب الجزيرة أن إدارة النادي تعمل على التعاقد مع الأجنبي الخامس لإكمال عقد الأجانب، وأضاف: لدينا بعض الوقت قبل إغلاق باب التعاقدات ونرغب في كسب لاعب يشكل إضافة للفريق لذلك يجب التدقيق في الاختيار.

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