الوصل والإمارات.. بداية المشوار

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يلتقي فريقا الوصل والإمارات في السادسة من مساء اليوم في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، في بداية مشوارهما في البطولة.



صعوبة



ولفت المدرب الجديد لفريق الوصل، الصربي ميلوش، إلى أن فريقه جاهز لخوض تحدي الدوري، مشيراً إلى أنه يواجه صعوبة في اختيار أفضل 11 لاعباً لخوض المباراة الأولى في الموسم، موضحاً أنها مشكلة رائعة لأي مدرب، لأنها دليل على جاهزية الجميع. ونوه ميلوش بأن المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة، مطالباً فريقه بالهدوء لتقديم الأفضل، وإظهار جودته منذ البداية، مبدياً احترامه لفريق الإمارات المدعم بإنييسنا أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.



بدوره، قال محمد الجالبوت مدرب الصقور، إن بداية الدوري تجمعه أمام منافس قوي ومرشح للتتويج بلقب البطولة قياساً بإمكاناته والعناصر التي يتمتع بها، وأضاف: نحن أيضاً فريقنا جيد وجاهزون للمباراة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا دافعاً كبيراً مع بداية مشوار الموسم.



جاهزية



وأكد مدرب الصقور جاهزية جميع عناصره للقاء وكشف عن مشاركة الإسباني المخضرم أندريس إنييستا في اللقاء ضمن عناصر التشكيل الأساسي.



وعن طموحات «الصقور» الموسم الحالي، قال محمد الجالبوت إن هدف فريقه الأول الحصول على مركز جيد يؤمن له البقاء في دوري المحترفين.

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