خورفكان وحتا.. التحدي الثالث

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي اليوم عند السادسة مساءً مواجهة خورفكان وضيفه حتا الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين ضمن منافسات الجولة الأولى، ويسعى الفريقان إلى كسب تحدي البداية في المباراة التي تحمل نقاطها أهمية بالغة في مشوار الفريقين مع الكبار حيث يسعى «النسور» إلى تحقيق أفضل المراكز هذا العام بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر بينما يتطلع «الإعصار» العائد إلى المحترفين للبقاء في دوري الأضواء.

وتعتبر هذه المواجهة الثالثة بين خورفكان وحتا في دوري المحترفين، حيث تفوّق خورفكان في المواجهتين السابقتين بنتيجةٍ إجمالية (4 - 2). وستشهد المواجهة مشاركة العديد من العناصر الجديدة في تشكيلة الفريقين اللذين يعتبران من أكثر الأندية نشاطاً في فترة الانتقالات الصيفية.

هدف

وأكد عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان جاهزية فريقه لمواجهة اليوم وقال إن المباراة الأولى التي تجمعهم بحتا تعتبر في غاية الأهمية لاسيما أنها على ملعبهم بين جماهيرهم، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى قيادة الفريق لانطلاقة جيدة وأن يكون الجميع في قمة الجاهزية .

من جانبه قال الصربي زيلكو ماركوف مدرب حتا، إنه جاءت اللحظة المنتظرة لانطلاقة الموسم وأنه ينظر للبدايات بنظرة إيجابية ومتفائلة. ووعد ماركوف بتقديم الأفضل بما يلبي تطلعات وأهداف المرحلة المقبلة لنادي حتا، مشيراً إلى أنه من الصعب التكهن مبكراً بتشكيلة الفريق التي سوف يبدأ بها المباراة إلا أنه بصورة عامة فإن جميع اللاعبين جاهزون في ظل وجود أفضل العناصر في صفوف الفريق.

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