شباب الأهلي يبدأ دفاعه عن اللقب بـ "العشرة"

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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أظهر شباب الأهلي شخصيته القوية في بداية حملة دفاعه عن اللقب بتحقيقه فوزاً عريضاً خارج ملعبه على عجمان في استاد راشد بن سعيد بنتيجة 3-0 رغم النقص العددي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 19، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، ونجح حامل اللقب في تأمين النقاط الثلاث مبكراً بتقدمه بهدف الغساني، والمحافظة على هذا التقدم بتسجيل هدفين آخرين بعد بداية النقص العددي.

بدأ الضيوف محاولاتهم الهجومية مبكراً على مرمى عجمان وكانت أول فرصة حقيقية لصالحهم من عكسية يحي الغساني حولها مؤنس دبور برأسه قوية نجح في صدها الحارس محمد يوسف في الدقيقة 8، ولم ينتظر شباب الأهلي بعد ذلك كثيراً في افتتاح التسجيل "ق 13" بتسديدة قوية وذكية في سقف المرمى من خارج الصندوق لحظة تقدم الحارس محمد يوسف من مرماه.

ومنحت الدقيقة 19 الفرصة لعجمان في العودة للمباراة بعد أن حصل الصربي بوجدان بلانيتش مدافع شباب الأهلي على أول بطاقة حمراء في الدوري، أشهرها الحكم الدولي محمد الهرمودي بعد العودة لتقنية "الفار" وتأكده من إبعاد الكرة بيده من أمام المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو على رأس الصندوق، وأجرى مدرب شباب الأهلي تبديل تكتيكي على إثر النقص العددي بدخول المدافع محمد مرزوق بديلاً للمهاجم ماتيوس ليما، وساهم ذلك في تماسك شباب الأهلي وتفوقه رغم النقص العددي وضاعت فرصة محققة "ق 43" من مؤنس دبور الذي راوغ أكثر من مدافع في عجمان وسدد وسدد بالقرب من القائم الايسر للحارس محمد يوسف، واستمر شباب الأهلي في هجومه حتى عزز تقدمه بهدف ثانٍ سجله بالخطأ في مرماه المدافع التونسي نادر الغندري بعد ان اصطدمت به تسديدة عزيز جانيف "ق 45+3" لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني أجرى مدربا الفريقين عدة تبديلات ولكن لم يختلف الوضع باستمرار فعالية هجوم شباب الأهلي وعدم تأثره بالنقص العددي ولاحت فرصة تقليص النتيجة لعجمان من رأسية روكي "ق 60" ولكن الحارس ماجد ناصر نجح في التصدي لها ببراعة، وعاد يحي الغساني ليظهر من جديد بصناعة الهدف الثالث من ركلة جزاء ارتكبها معه البديل المغربي أنس امطيطش، نفذها في المرمى البديل ايغور "ق 67"، وضاعت فرصة هدف رابع لشباب الأهلي في الدقائق الأخيرة من تسديدة محمد جمعة بيليه لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.

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