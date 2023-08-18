العين يحول تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة على بني ياس

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

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حول العين تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على ضيفه بني ياس مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام الجولة الافتتاحية لدوري ادنوك للمحترفين، ليضع الفريق البنفسجي أول ثلاث نقاط في رصيده، سجل للعين كل من كاكو، في الدقيقة ( 37 ) و كوامي، في الدقيقة ( 45+3 ) وحسين عباس، مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة ( 64)، وسجل لبني ياس يوسف نيكتيه، في الدقيقة ( 25)، وأبو ناموس في الدقيقة (72)

دوافع

جاء الفريقان إلى ملعب المباراة وكلا منهما يأمل في بداية مثالية لدوري هذا الموسم بعد تحضيرات ناجحة لكليهما وهو ما يفسر البداية القوية من الطرفين مع أفضلية استحواذ للعين استمرت حتى الدقيقة 25 عندما فاجأ السماوي مضيفه بهجمة مرتدة ترجمها يوسف نيكتيه، في مرمى خالد عيسى، مانحا فريقه هدف التقدم.

العين يعود

وبعد تخلفه بهدف نشطت محاولات العين في الجانب الهجومي وضغط بقوة على مرمى السماوي حتى أثمرت جهوده عن هدف التعادل والذي سجله كاكو ، في الدقيقة 37، وبينما أيقن الجميع أن الشوط الأول في طريقه للانتهاء بالتعادل، وبحلول الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سدد المدافع كوامي كرة قوية من خارج المنطقة لتسكن الشباك ويتقدم العين بالهدف الثاني وينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

واصل العين سيطرته الكاملة في شوط اللعب الثاني مقابل تراجع مستغرب لفريق بني ياس خصوصا وهو متأخر بهدفين، وبدا واضحا أن الفريق البنفسجي راغبا في زيارة شباك ضيفه للمرة الثالثة ليهدر فرصا عدة بسبب تألق حارس السماوي تارة، وتسرع مهاجمو العين في انهاء الهجمة تارة أخرى، وفي المقابل اعتمد بني ياس على الهجمات المرتدة والتي لم تسفر عن خطورة تذكر.

نيران صديقة

بحلول الدقيقة 63 أصبحت النتيجة 3-1 لصالح العين بعد أن سجل المدافع حسين عباس هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يقلص البديل أبو ناموس الفارق بتسجيله الهدف الثاني وسجل نيكتيه هدفا لم يحتسب بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز العين بثلاثة أهداف لهدف.

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