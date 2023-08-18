انتصار تاريخي ومفاجئ .. البطائح يصدم الوحدة في افتتاح الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق البطائح انتصاراً تاريخياً على حساب الوحدة بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين للموسم الكروي 2023-2024.

وصدم البطائح مضيفه الوحدة ومدربه موسيماني على ملعبه باستاد آل نهيان، ليحقق فوزه الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، ويضع أول ثلاث نقاط في جعبته.

فاجأ البطائح أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق الكاميروني أناتول أبانغ من عكسية أرسلها عبدالله عبد الرحمن جهة اليمين، قابلها أناتول مباشرة في شباك حارس الوحدة محمد الشامسي.

وعادل البرازيلي جواو بيدرو النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني حاول الوحدة الضغط على البطائح ولكنه اصطدم بدفاع قوي، وأهدر سهيل المنصوري فرصة هدف محقق في الدقيقة 51 بعدما سدد الكرة التي ارتدت من الحارس بغرابة بجوار القائم.

وكاد الإيراني أحمد نور الله أن يسجل هدفاً عالمياً من قذيفة مدوية من مسافة بعيدة ولكنها ارتدت من يد الحارس والعارضة في الدقيقة 80.

ونجح البطائح من هجمة مرتدة في خطف هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق البرازيلي ألفارو دي أوليفييرا الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني.

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