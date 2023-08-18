جوائز "الأفضل" تدعم نجوم الموسم الماضي

المصدر: وام

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مع انطلاقة الموسم الجديد لدوري أدنوك اليوم الجمعة، يتأهب اللاعبون الفائزون بجوائز الأفضل لرابطة المحترفين الإماراتية، لتحد جديد ويستعدون لتقديم المزيد في الموسم الجديد لمواصلة النجاح والمنافسة مجددا على جوائز الموسم الحالي.

ويخوض 7 لاعبين ممن توجوا بجوائز الموسم الرياضي تحديا جديدا، ويتصدرهم لاعب العين لابا كودجو المتوج بجائزة الحذاء الذهبي لـ"هداف الدوري" بعدما سجل الموسم الماضي 28 هدفا في 26 مباراة خاضها مع فريقه، بمتوسط 1.08 هدف للمباراة الواحدة.

ونافس لابا على لقب الهداف علي مبخوت لاعب الجزيرة والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، بعدما سجل مع فريقه خلال الموسم الماضي 27 هدفا، في 25 مباراة، بمتوسط 1.08 هدف للمباراة الواحدة، وصنع 6 أهداف.

وكان فابيو ليما لاعب الوصل فاز في الموسم الماضي بجائزة أجمل هدف، كما سجل 19 هدفا، وصنع 10 أهداف، خلال 25 مباراة خاضها مع فريقه.

ومن نجوم الأفضل يتنافس أيضا فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي بطل النسخة الماضية، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، وخاض اللاعب مع فريقه 20 مباراة سجل خلالها 11 هدفا بمتوسط 0.55 هدف للمباراة، كما صنع 5 أهداف لفريقه، وكذلك زميله بالفريق حارب عبد الله المتوج بجائزة الفتي الذهبي، لأفضل لاعب إماراتي “تحت 23 عاما”، وخاض مع فريقه 24 مباراة سجل خلالها هدفين.

ويتواجد أيضا أريك جورينس لاعب العين والمتوج بجائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو مواليد الدولة، وخاض مع فريقه خلال الموسم الماضي 23 مباراة، وينضم إليهم عادل الحوسني حارس الشارقة والمتوج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

وقال المحلل الرياضي بدر حارب لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق إن المنافسة ستكون على أشدها بين هؤلاء اللاعبين خلال الموسم الجديد، خاصة بين لابا كودجو وعلي مبخوت، كما يتوقع انضمام نجوم جدد لهم بفضل التعاقدات التي أبرمتها الأندية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف " تدعم الجوائز النجوم الجدد مثل حارب عبد الله وايريك جورينس، لتدفعهم نحو مزيد من التألق مع فرقهم، في ظل منافسة قوية منتظرة من جميع الفرق واللاعبين".



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