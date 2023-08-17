الوصل.. شراكة مع «تداوي» لسلامة الفهود

المصدر: دبي - علي شدهان

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وضع الوصل كامل ثقته في المحافظة على صحة وسلامة لاعبي فريق النادي الأول لكرة القدم، وكوادره الفنية والإدارية بعهدة مشفى "تداوي" في دبي من خلال إبرام شراكة هادفة بين الطرفين قبيل انطلاقة الموسم الجديد.

وتم توقيع الشراكة في معقل الفهود بزعبيل بحضور عبدالناصر الشامسي، المدير التنفيذي بالإنابة لنادي الوصل، ومروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة "تداوي" للرعاية الصحية، ومروان صالح الحل، مدير المكتب الإعلامي في نادي الوصل، ومجموعة من الأطباء والمتخصصين والكوادر الإدارية في "تداوي".

وتستهدف الشراكة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الرياضة والصحة، والحرص على تقديم الدعم والرعاية الصحية المثالية من قبل الكوادر الطبية المتخصصة في "تداوي" الى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في الوصل.

وأشار عبدالناصر الشامسي، إلى أن الوصل يسعى دوما إلى تنويع وتقوية الروابط مع الشركاء الاستراتيجيين خدمة لأبناء النادي، مشددا على أن الشراكة مع شريك وطني طبي بحجم مشفى "تداوي" يمنح الوصلاوية دفعة إيجابية لتعزيز جاهزية فريقهم الأول لكرة القدم لخوض تحدي بطولات الموسم الجديد، من خلال المحافظة على صحة وسلامة اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، مقدما الشكر إلى إدارة مشفى "تداوي" على شركتها الفاعلة مع نادي الوصل.

ومن جانبه، أشار مروان حاجي ناصر، إلى أن الوصل، يمثل مؤسسة وطنية رياضية عريقة، تسهم في رعاية واحتضان أبناء وبنات الوطن، مبديا استعداد "تداوي" لتقديم الخدمات الطبية اللازمة إلى أبناء النادي، لافتا الى أن مشفى "تداوي" يحرص دائما على رفع المستوى الصحي والتثقيفي من خلال إبرام وتفعيل الشراكات مع الجهات الرياضية الوطنية، ومنها الوصل.

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