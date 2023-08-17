دوري أدنوك للمحترفين ينطلق غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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24 ساعة ويعود الضجيج للملاعب الكروية من خلال انطلاق منافسات النسخة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، وتشهد الجولة الافتتاحية 7 مواجهات مثيرة على مدار يومين، غداً الجمعة تقام 4 مباريات، اتحاد كلباء مع الشارقة، والوحدة يواجه البطائح، والعين مع بني ياس، وعجمان يستضيف شباب الأهلي، ويوم السبت تقام 3 مباريات، خورفكان مع حتا، والوصل يستضيف الإمارات، والنصر مع الجزيرة.

ففي ديربي الإمارة الباسمة التقى الشارقة مع كلباء 8 مرات في الافتتاحية، حقق اتحاد كلباء فوزاً واحداً، مقابل خسارته في 7 مباريات، في الموسم الماضي التقى لأول مرة الوحدة مع البطائح وحقق العنابي الفوز في المواجهتين، وتقابل العين مع بني ياس 24 مرة حقق العين الفوز في نصفها، مقابل 4 لبني ياس، وتعادلا 8 مرات، والتقى عجمان وشباب الأهلي 22 مرة، حقق عجمان فوزاً وحيداً، مقابل 16 لشباب الأهلي، والتعادل في 5 مواجهات.

فيما ستكون مواجهة خورفكان وحتا هي الثالثة، تفوق خورفكان في المواجهتين السابقتين، والتقي الوصل والإمارات 18 مرة، فاز الوصل في 12 مواجهة مقابل انتصارين للإمارات، وتعادلا في 4 مواجهات، بينما التقى النصر والجزيرة 28 مرة تفوق الجزيرة 15 مرة، مقابل 9 للنصر، وتعادلا في 4 مباريات.

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