4 أجانب يقودون عجمان أمام شباب الأهلي

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

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يخوض عجمان مهمته الأولى في دوري أدنوك للمحترفين في نسخته الـ 16 أمام حامل اللقب شباب الأهلي بأربعة محترفين أجانب هم الثنائي التونسي نادر الغندري وهيكل الشيخاوي ومعهما البحريني علي مدن والكونغولي برستيج ويغيب المحترف الخامس المهاجم وليد أزارو بداعي الإيقاف إثر طرده في آخر دقائق المباراة الأخيرة للموسم الماضي أمام شباب الأهلي نفسه.

وركز المدير الفني البرازيلي كايو زاناردي خلال التدريبات الأخيرة على الخطة المناسبة التي يلعب بها الفريق من دون أزارو واطمأن على جاهزية المحترفين الأربعة ومعهم اللاعبين المقيمين بقيادة عصام فائز وبقية اللاعبين المواطنين.

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