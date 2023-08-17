دورة «دبي الرياضي» الصيفية للأكاديميات تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق عصر اليوم منافسات النسخة 12 من الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بداية من اليوم وحتى 03 سبتمبر 2023، وتضم 9 فئات عمرية بمشاركة 5 أندية هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، والشارقة، وذلك في إطار خطة مجلس دبي الرياضي لتطوير البراعم والناشئين واكتشاف وتطوير الموهوبين من خلال توفير الفرص لهم للمشاركة في بطولات تنافسية وخوض عدد أكبر من المباريات سنوياً بما يزيد من خبراتهم ويمنحهم التجارب الإضافية التي يحتاجونها لرفع مستوياتهم، كما تعد البطولة بمثابة إعداد لفرق الأكاديميات الرياضية لخوض منافسات الموسم الرياضي 2023-2024 الذي ينظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم.

واعتمد مجلس دبي الرياضي اللائحة الفنية للبطولة التي يشارك فيها 36 فريقاً يخوضون 54 مباراة تحت قيادة 32 حكماً، كما تم إجراء قرعة المباريات وتحديد أماكن المنافسات حسب الفئات العمرية، حيث ستقام منافسات فئة تحت 19 سنة و17 بنادي النصر، فيما تقام منافسات فئة تحت 16 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة تحت 15 سنة بنادي الوصل، ومنافسات فئة تحت 14 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة تحت 13 سنة بنادي حتا، ومنافسات فئة تحت 12 سنة (أ) بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة تحت 12 سنة (ب) وتحت 11 سنة في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

ويقص فريقا النصر وشباب الأهلي لفئة تحت 19 سنة شريط افتتاح مباريات البطولة حين يتواجهان في الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم على استاد حميد الطاير في نادي النصر، تعقبها في الساعة السابعة والنصف مساء مباراة الوصل وحتّا.

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ويستضيف نادي حتّا يوم غد مباريات فئة تحت 13 سنة، حيث يلتقي في الجولة الأولى فريقا النصر وشباب الأهلي في الساعة الخامسة والنصف عصراً تعقبها في الساعة السابعة والنصف مساء مباراة الوصل وحتّا.

وتقام بعد غدٍ 4 مباريات ضمن الدور الأول للدورة، حيث يستضيف نادي شباب الأهلي مباراة تجمع بين فريقي الوصل والنصر في فئة تحت 14 سنة، وكذلك مباراة شباب الأهلي والوصل في فئة تحت 16 سنة، فيما يستضيف نادي الوصل مباراتين ضمن فئة تحت 15 سنة تجمع الأولى بين فريقي النصر وحتّا تليها مباراة الوصل وشباب الأهلي.

وتقام يوم الأحد 20 أغسطس 6 مباريات في 3 ملاعب ضمن الدور الأول أيضاً، حيث يلتقي في الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي فريقا شباب الأهلي والشارقة ضمن فئة تحت 14 عاماً تليها مباراة النصر والشارقة في فئة تحت 16 سنة فيما يستضيف النصر فريق حتّا في فئة تحت 17 سنة، وتقام في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي مباراتان ضمن فئة تحت 11 سنة تجمع الأولى بين شباب الأهلي والنصر وتجمع الثانية بين الوصل وحتّا.

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