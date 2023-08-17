الغياب عن الألقاب ضغط جماهيري على الأندية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقيمت النسخة الأولى من الدوري الإماراتي موسم 1973 - 1974، وتم تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية بداية من موسم 2008 - 2009، وظهر مع الاحتراف مسابقتا كأس المحترفين وكأس السوبر، فيما بدأت مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 1974 - 1975. ومع بقاء ساعات قليلة على انطلاق موسم 2023 - 2024، تتجدد الطموحات بالوصول إلى منصات التتويج، خصوصاً بالنسبة إلى الأندية الغائبة منذ سنوات طويلة عن الفوز بتلك البطولات، التي ستكون تحت ضغوط جماهيرية كبيرة لاستعادة بريق البطولات، وفي الوقت نفسه، سيكون أبطال المواسم الأخيرة، مطالبين من قبل مشجعيهم باستعادة أو بالحفاظ على الإنجازات.

دوري أدنوك

يقص شريط الموسم الجديد غداً، بمباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ويتصدر العين قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة، والتي نال لقبها 8 أندية، ويتنافس منها 7 أندية على لقب النسخة الجديدة، بعدما تم دمج نادي الشباب مع الأهلي ودبي عام 2017، تحت مسمى نادي شباب الأهلي، ويعد النصر «العميد»، الأكثر غياباً عن الفوز بالبطولة، والتي لم يصعد إلى منصة تتويجها منذ 37 عاماً، عندما توج بطل بلقبه الثالث والأخير منذ موسم 1985 - 1986، ويليه الوصل «الفهود»، والذي لم يفز بالدرع منذ 16 عاماً، عندما توج بطلاً بلقبه السابع والأخيرة موسم 2006 - 2007، والوحدة والذي لم يتوج بدرع الدوري منذ 13 عاماً، عندما نال لقبه الرابع والأخير في موسم 2009 - 2010.

ولن تكون المنافسة سهلة لكل من النصر والوصل والوحدة، مع رغبة شباب الأهلي الذي يمتلك 8 ألقاب دوري، في الحفاظ على الدرع الذي ناله الموسم الماضي، ورغبة العين، في تعزيز صدارته الحالية لأكثر الأندية فوزاً بالبطولة بحصوله على 14 لقباً آخرها في موسم 2021 - 2022، بينما يملك الشارقة 6 ألقاب، وآخرها موسم 2018 - 2019، والجزيرة 3 ألقاب، وآخرها موسم 2020 - 2021، والشباب، والذي نال اللقب مواسم 1989 - 1990 و1994 - 1995 و2007 - 2008، قبل الدمج مع الأهلي ودبي.

كأس مصرف أبوظبي

وتنطلق مباريات النسخة الجديدة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين يومي 30 و31 أغسطس الجاري، وظهرت البطولة مع تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008 - 2009، وسبق أن فاز بألقابها 8 أندية، وتتنافس 7 أندية منها على لقب النسخة المقبلة، في حين يعد الجزيرة «فخر أبوظبي»، الأطول غياباً عن منصة تتويج البطولة وتحديداً منذ 13 عاماً، عندما نال لقبه الوحيد موسم 2009 - 2010، ويليه عجمان الغائب منذ 10 سنوات، عندما فاز بلقبه الوحيد أيضاً، في موسم 2012 - 2013، والوحدة منذ 5 سنوات، إذ يمتلك لقبين في موسمي 2017 - 2018 و2015 - 2016، والنصر منذ 3 سنوات، بلقبين في موسمي 2019 - 2020 و2014 - 2015، ولا تخضع بطولات الكؤوس لمعايير محددة، ما يزيد من فرصة تنافسها القوي على اللقب الذي حققه الشارقة للمرة الأولى في الموسم الماضي، فيما يعتلي شباب الأهلي، قمة الأندية الفائزة بالبطولة، بحصوله على 5 ألقاب، وآخرها موسم 2020 - 2021،، وبفارق 3 ألقاب عن العين، والذي نال الكأس موسمي 2021 - 2022 و2008 - 2009، بينما توج الشباب باللقب مرة واحدة موسم 2010 - 2011.

كأس السوبر

أقيمت مسابقة كأس السوبر في زمني الهواية والاحتراف، وحصل على ألقابها 8 أندية، وتجمع نسخة كأس السوبر في موسم 2023 - 2024، بين بطلي الموسم الماضي، شباب الأهلي الفائز بدوري أدنوك للمحترفين، والشارقة الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسيكون أمام كل من الفريقين الفرصة لزيادة رصيديهما من البطولة، إذ يملك شباب الأهلي منها 5 ألقاب، وآخرها عام 2020، والشارقة 3 مرات، وآخرها الموسم الماضي، بينما يستمر غياب النصر عن منصة تتويج تلك البطولة منذ 28 عاماً، عندما نال لقبه الثاني والأخير عام 1995، والعين، والذي لم ينل الكأس منذ 8 أعوام عندما فاز بلقبه الخامس والأخير عام 2015، والوحدة، وهو أيضاً، لم يفز باللقب منذ 5 سنوات، عندما توج بلقبه الرابع والأخير عام 2018، وكذلك الجزيرة الذي نال اللقب مرة واحدة عام 2021، وغاب الشعب الذي نال البطولة مرة واحدة عام 1992، بعدما دمجه مع الشارقة عام 2017.

تمهيدي الكأس

وأجرى اتحاد الكرة الإماراتي قرعة تصفيات الدور التمهيدي للكأس، والتي سبق ونال لقبها 12 نادياً، ويشارك منها 10 أندية في دوري المحترفين بالموسم الجديد، ومن بينها عجمان الأطول غياباً عن منصة تتويج تلك البطولة، وتحديداً منذ أن نال لقبه الوحيد قبل 39 عاماً في موسم 1983 - 1984، ويليه بني ياس منذ 31 عاماً، عندما نال أيضاً، لقبه الوحيد موسم 1991 - 1992، والوصل الذي يمتلك لقبين، وآخرهما منذ 16 عاماً في موسم 2006 - 2007، والإمارات منذ 13 عاماً بلقبه الوحيد موسم 2009 - 2010، والنصر منذ 8 سنوات، عندما نال لقبه الرابع والأخير في موسم ألقاب، 2014 - 2015.

ويتوقع أن تزداد المنافسة شراسة في الموسم الجديد، مع سعي كل من الشارقة وشباب الأهلي، على فض الشراكة على القمة، مع امتلاك كل منهما 10 ألقاب، إذ حصل الشارقة على لقب آخر موسمين 2021 - 2022 و2022 - 2023، وشباب الأهلي على الموسمين اللذين يسبقهما 2018 - 2019 و2020 - 2021، مع العلم أن موسم 2019 - 2020، تم إلغاؤه بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يسعى العين للحصول على لقبه الثامن من البطولة التي توج بها آخر مرة موسم 2017 - 2018، ويطمح الجزيرة، إلى الفوز باللقب الذي يملك منه 3 بطولات وآخرها موسم 2015 - 2016، والوحدة الذي سبق ونال اللقب مرتين وآخرهما موسم 2016 - 2017، فيما سبق ونال الشباب اللقب موسمي 1993 - 1994 و1996 - 1997، والشعب موسم 1992 - 1993.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز