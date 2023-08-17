الوحدة والعين.. السلسلة الأطول لعدم الخسارة في «الافتتاحية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يمتلك الوحدة والعين رقماً مميزاً، ويبحثان عن استمراره في الموسم الجديد بأطول سلسلة من عدم الخسارة في الجولة الافتتاحية بدوري المحترفين، إذ يعد العنابي والزعيم أكثر الأندية، التي لم تتعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري في المواسم الأخيرة على التوالي.

وباستثناء موسم 2019 - 2020، الذي ألغيت نتائجه بسبب جائحة كورونا، يأتي الوحدة في مقدمة الأندية، التي حافظت على سجلها خالياً من الهزائم على مدار الـ 9 مواسم الأخيرة من دوري المحترفين، حقق خلالها العنابي الفوز في الجولة الافتتاحية للمسابقة في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما يأتي العين في المرتبة الثانية بـ 8 مواسم متتالية، بعد إلغاء موسم 2019 - 2020، وفي المرتبة الثالثة الجزيرة في آخر 6 مواسم. وشهد الموسم الماضي تعادل الوحدة في الجولة الأولى مع الوصل 2-2، وتميز العنابي في أغلب مبارياته الافتتاحية بتحقيق انتصارات بنتائج كبيرة.

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وكانت آخر هزيمة تعرض لها الوحدة في الجولة الافتتاحية من الدوري في موسم 2012 - 2013، عندما خسر على يد الوصل 4 - 1.

أما العين فقد حافظ على سجله خالياً من الهزيمة في آخر 8 مواسم متتالية، فاز خلالها في الجولة الافتتاحية في 5 مباريات وتعادل في 3، إذ شهد الموسم الماضي بداية «الزعيم» للدوري بالتعادل مع عجمان في الجولة الأولى 1-1، وفاز على خورفكان 3 - 1 في موسم 2022-2021، وعلى الفريق نفسه في الموسم، الذي سبقه بنتيجة 2 - 0، بينما شهد موسم 2018 - 2019 فوزه على الإمارات بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع الوصل 2-2 في موسم 2017 - 2018، وفاز على بني ياس 1 - 0 في موسم 2016 - 2017، حيث سيبدأ الموسم الجديد بلقاء السماوي أيضاً في الجولة الأولى، فيما شهد موسم 2015 - 2016 الفوز على الظفرة 3 - 1، وتعادل مع الشباب سابقاً في موسم 2014 - 2015، بينما كانت آخر خسارة للعين في الجولة الأولى في موسم 2013 - 2014 أمام الشباب بنتيجة 3 - 1. ورغم أن شباب الأهلي نجح في إحراز لقب دوري أدنوك في الموسم الماضي، إلا أن بدايته لم تكن جيدة حين تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام الشارقة بهدفين دون رد.

ونجح الجزيرة في الفوز أو التعادل في الجولة الأولى في آخر 6 مواسم، إذ كانت آخر خسارة مني بها الفريق أمام الوصل في مباراته الافتتاحية أمام الوصل موسم 2015 - 2016.

ووفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية يعد ناديا العين والجزيرة أكثر الأندية بنسبة الفوز في المواجهات الافتتاحية للدوري من حيث الاستمرارية.

وبحسب الموقع الرسمي للرابطة حقق العين والجزيرة نسبة فوز بلغت 71 % في المباريات الافتتاحية منذ موسم 2008 - 2009، فيما حقق البطائح الفوز بنسبة 100%، ولكن من مباراة واحدة. وحقق شباب الأهلي الفوز في مواجهاته الافتتاحية بالدوري بنسبة 64%، والوحدة بـ 57%، ومن بعده الشارقة بنسبة 46%، والإمارات بـ 44 %. وبنسبة 43% يأتي فريق الوصل، وبني ياس بنسبة 42 %، والنصر 21 %، وعجمان حقق الفوز في 18 % من مواجهاته الافتتاحية، فيما حقق اتحاد كلباء الفوز في 13%، بينما لم يحقق فريقا خورفكان وحتا الفوز في مواجهاتهما الافتتاحية بدوري المحترفين.

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