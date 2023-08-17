ماركو: شباب الأهلي رفض طلب تأجيل لقاء عجمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشف الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق، رفض طلب تأجيل مواجهة عجمان يوم غدٍ، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، رغم صعوبة خوض 3 مباريات رسمية خلال 8 أيام، وذلك بعد الفوز على الوحدات الأردني 3 - 0 أول من أمس، على ملعب استاد راشد في دبي، ضمن الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، والتأهل إلى دور ملحق الحسم الثلاثاء المقبل، ليتقابل شباب الأهلي مع النصر في العاصمة السعودية الرياض.

وقال: «نركز الآن على مباراتنا مع عجمان، ولم نكن نرغب في تأجيل المباراة، ونسعى إلى تقديم أقصى طاقتنا، والمباراة لن تكون سهلة، وسنحاول كسب نقاطها، وبعدها نفكر في النصر، والذي لم أر أياً من مبارياته، ولا أفكر فيه الآن، لأن عجمان منافس ليس سهلاً، ولذا بعد لقائنا الأول في دوري أدنوك للمحترفين، سوف نفتح صفحة مباراتنا مع النصر».

منظومة متكاملة

وتجنب ماركو، الحديث عن طبيعة إصابة نجم شباب الأهلي الأرجنتيني كارتابيا، وإمكانية مشاركته في لقاء عجمان، بقوله: «كارتابيا، واحد من أفضل لاعبي الدوري، ولكن الفريق لديه منظومة متكاملة، وكرة القدم لعبة جماعية، ولدينا 4 محترفين أجانب آخرين على أعلى مستوى، ومنهم لوكا، والذي لم يتجانس بعد مع الفريق، وكذلك عزيز الذي ظهر بشكل جيد أمام الوحدات، وساهم في تحقيق الفوز، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومؤنس الذي سجل أول أهدافه الرسمية مع شباب الأهلي».

إشادة

وأشاد ماركو، بأداء لاعبيه أمام الوحدات في المواجهة الآسيوية، بقوله: «نبارك للاعبين التقدم للمرحلة التالية، والفوز بأول مباراة رسمية، رغم الصعوبات التي تشهدها مثل تلك المواجهات، خصوصاً وأنها تأتي بعد فترة توقف طويلة، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، وكان لدينا فرص عدة، والخصم استغل أخطاءنا في تنظيم هجمات مرتدة خطيرة، إلى جانب تأثر الأداء ببعض العصبية في الشوط الأول، ولكننا سيطرنا على الشوط الثاني بعد الهدف الأول الذي سجله عزيز غانييف».

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