كوزمين: الشارقة يتعامل بتوازن مع الدوري والمهمة الآسيوية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة حاجته للتعامل بتوازن هذا الأسبوع بين خوض انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، والمهمة الآسيوية المرتقبة في مباراة الملحق أمام تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، وقال بعد تحقيق فريقه للفوز على باشوندارا كينغز بطل بنغلاديش، بهدفين دون رد في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، إنه لن يقفز للتفكير في مواجهة الفريق الإيراني، ويحصر كل تركيزه على مباراة اتحاد كلباء في الجولة الأولى للدوري.

بداية صعبة

وأبدى رضاه عن مستوى فريقه أمام الفريق البنغلاديشي رغم تأخر الفوز ومحدودية الأهداف، التي سجلها، وقال تفصيلاً: «سجلنا هدفين فقط، وهو عدد قليل مقارنة بالفرص، التي لاحت لنا على مدار شوطي المباراة، ومواجهات بداية الموسم دائماً ما تكون صعبة، وهو الأمر الذي توقعناه قبل المباراة».

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وأكد أن مباراة اتحاد كلباء لم تغب عن تركيزه قبل مواجهة بطل بنغلاديش، حيث منح فرصة الراحة لعدد من اللاعبين الأساسيين نظراً إلى أن فترة 3 أيام غير كافية للاستشفاء مع بداية الموسم، والفريق يخوض مباراته مع اتحاد كلباء يوم غد، وهي تعد اختباراً قوياً قبل مواجهة تراكتور الإيراني الثلاثاء المقبل.

اختبار

وأشار كوزمين إلى أن فريقه تنتظره مباراة صعبة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تألقه في أول مباراة رسمية له بالموسم الجديد.

وأوضح: «حققنا أول أهدافنا في دوري أبطال آسيا، وعلينا التركيز في لقاء يوم غدٍ بالدوري، والذي سيكون اختباراً قوياً للفريق قبل مواجهة تراكتور الإيراني».

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